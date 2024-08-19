台大生挺謝國樑！質疑綠營介入罷免想通過四接　基隆人拒用肺發電

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基隆市長謝國樑罷免投票將在10月13日舉行，台灣大學學生林廷翰號18日召基隆在地青年，舉辦「青年挺善樑，一起投票擋」系列反罷免宣講活動，聲援基隆市長謝國樑。此次宣講著重於青年政策和四接議題，希望藉由青年的熱情與理性討論，喚起更多人對基隆生態保育與經濟發展的意識，並支持捍衛市民健康的謝國樑，一同投下不同意罷免票。林廷翰表示，行政院發言人陳世凱在15日坦承現在北部電力供需差距約200億度，更凸顯了現在協和火力發電廠油轉氣工程的重要性，所以民進黨才會先是積極介入罷免，農業部又撤銷基隆市政府行政處分，意圖加速四接推動，強行通過四接案，民進黨如此作為可謂司馬昭之心。他強調，協和電廠燃氣機組預估每年排碳量超過600公噸，是現在排碳量的三倍左右，改建後無法有效為人民的健康把關，亦無助減輕環境負擔，更無助達到民進黨一直主張淨零碳排的目標。若要解決缺電的問題，應由國發會及相關部會重新檢視國家能源政策，而非一味地利用人民的肺來發電。國民黨青年團副總團長黃騰憲表示，「四接」的政策讓基隆人受夠了，民進黨不只要破壞外木山的美景，還要逼迫基隆「用肺發電」，更不斷散布謠言抹黑基隆、唱衰基隆，真的是「生雞蛋的無，放雞屎的有」。黃謝國樑上任以來實現北北基桃1200月票、台鐵基隆往台北直達車增班、推動行人友善，讓基隆人非常有感，各式的觀光活動，吸引越來越多遊客，讓年輕人愛上基隆。呼籲大家反對惡意罷免，繼續延續基隆的光榮感。針對近期遭罷免團體及其支持者於社群媒體上肉搜並談論自己身份一事，林廷翰表示，罷免團體依舊選擇裝作聽不見其他聲音，意圖抹黑，跟蹤甚至是進行人格攻擊，就把罷免團體對謝市長做的事情原封不動轉嫁到年輕人身上。至於學生身份被質疑，林廷翰表示，自己才剛註冊完、剛繳完台大學費，22歲的他無疑就是一介學生。初生之犢不畏虎，捍衛正道不畏苦，期待罷免團體回歸市政討論，針對市長施政的適任性交流意見，無需攻擊不同的聲音，這樣的行為是對民主的踐踏與傷害。