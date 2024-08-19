大谷翔平連2場開轟讓道奇教頭超滿意！讚嘆：沒有比他更好的打者

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▲大谷翔平對紅雀敲出本季第39轟，獨居國聯全壘打王，目前累積37次盜壘，距離「40-40」僅差1轟和3次盜壘。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，在今（19）日面對聖路易紅雀的比賽中，完成連續2場開轟，且是個人本季累積第39支全壘打，距離完成「40轟、40盜」的里程碑也僅有一步之遙。此外，大谷翔平在8月後陷入打擊低潮，。不過單場還吞下2次三振的大谷翔平，賽後打擊率下修至2成90。日本媒體《體育日本》的報導中，總教練Dave Roberts談到大谷翔平連2場開轟的表現感到相當滿意，並說道：「大谷翔平此役敲出本季第39轟，獨居國聯全壘打王，目前累積37次盜壘，距離「40轟、40盜」僅差1轟和3次盜壘。