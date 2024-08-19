大谷翔平連2場開轟讓道奇教頭超滿意！讚嘆：沒有比他更好的打者

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，在今（19）日面對聖路易紅雀的比賽中，完成連續2場開轟，且是個人本季累積第39支全壘打，距離完成「40轟、40盜」的里程碑也僅有一步之遙。此外，大谷翔平在8月後陷入打擊低潮，不過近期持續敲出全壘打，讓道奇教頭Dave Roberts感到相當滿意，並讚嘆：「沒有比他更好的打者了。」
關鍵陽春砲助陣 教頭給高評價
雖然大谷翔平本場總共5打數只有1支安打，但就是出現在5局的1發陽春砲，這發全壘打幫助道奇以2：1小勝紅雀，更讓傷癒復出後的隊友Clayton Kershaw奪下本季第2勝。不過單場還吞下2次三振的大谷翔平，賽後打擊率下修至2成90。
日本媒體《體育日本》的報導中，總教練Dave Roberts談到大谷翔平連2場開轟的表現感到相當滿意，並說道：「他很好地控制了好球區，沒有比這更好的選手了，無論是今天還是昨天，面對不同的球種他都敲出全壘打了，我很喜歡他這個打席的擊球品質。」
大谷翔平此役敲出本季第39轟，獨居國聯全壘打王，目前累積37次盜壘，距離「40轟、40盜」僅差1轟和3次盜壘。值得一提的是，目前大聯盟史上共有5人達成這項成就，若大谷翔平在8月結束前就達成，將寫下大聯盟史上最速紀錄。
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雖然大谷翔平本場總共5打數只有1支安打，但就是出現在5局的1發陽春砲，這發全壘打幫助道奇以2：1小勝紅雀，更讓傷癒復出後的隊友Clayton Kershaw奪下本季第2勝。不過單場還吞下2次三振的大谷翔平，賽後打擊率下修至2成90。
日本媒體《體育日本》的報導中，總教練Dave Roberts談到大谷翔平連2場開轟的表現感到相當滿意，並說道：「他很好地控制了好球區，沒有比這更好的選手了，無論是今天還是昨天，面對不同的球種他都敲出全壘打了，我很喜歡他這個打席的擊球品質。」
大谷翔平此役敲出本季第39轟，獨居國聯全壘打王，目前累積37次盜壘，距離「40轟、40盜」僅差1轟和3次盜壘。值得一提的是，目前大聯盟史上共有5人達成這項成就，若大谷翔平在8月結束前就達成，將寫下大聯盟史上最速紀錄。