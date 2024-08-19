鴨蛋漲至每斤50元！蛋黃酥創天花板價「1顆166元」　老闆親吐實情

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鴨蛋漲至每斤50元，做蛋黃酥常用的鹹蛋，即是以鴨蛋來製作。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

▲台北知名千層蛋糕店「時飴」推出蛋黃酥禮盒，6入950元、9入1500元，等於平均一顆158～166元。（圖／時飴提供）

▲「Home Mom Bakery（後媽家）」的蛋黃酥標榜以日本高級的和三盆糖來製作，今年再度升級改版，6顆賣630元，目前還可訂購。（圖／後媽家提供）

▲台北晶華酒店的《花月》禮盒，內含奶黃酥及蛋黃酥，每盒8入，原價1280元、特價1088元。（圖／台北晶華酒店提供）

近期鴨蛋大缺貨，面對中秋節蛋黃酥的龐大需求，根據屏東縣蛋商公會表示，鴨蛋每斤48元漲至50元，續創歷史新高。反觀今年蛋黃酥價格也高，甚至台北有業者賣到每顆最高166元，創下蛋黃酥價格天花板。根據屏東縣蛋類商業同業公會公開表示，這幾年鹹蛋、皮蛋等需求變多，加上今年端午節前後某飼料大場飼料配方出了問題，影響50-60萬隻鴨蛋的生產，並且又遇颱風衝擊產區讓鴨蛋產量大減，因此每斤提高2元，每斤從48元漲至50元，以價格穩住產量。看到近幾年中秋節國人喜愛的蛋黃酥，價格也高。，多為公司行號大批訂購，雖大批訂購另有折扣，但定價已是同業天花板。然而「時飴」澄清，今年售價與去年一樣，可是今年從年初至現在許多食材不斷上漲，除了蛋黃上漲之外，「像是進口麵粉漲10%左右，每顆蛋黃酥要獨立包材，而脫氧保存劑也漲10%左右，加上員工薪資也調漲，所以利潤其實並不多。」反觀其他名店價格，每年開賣總秒殺的陳耀訓的蛋黃酥10入售價980元；，有「甜點界的香奈兒」美譽的「法朋烘焙甜點坊Le Ruban Pâtisserie」，9入售價920元；或世界麵包冠軍殊榮王鵬傑旗下的莎士比亞烘焙坊，今年心蛋黃酥8入888元；彰化名店「不二坊」6顆300元；台中「不二糕餅」蛋黃酥6入380元；彰化鹿港老店「新口味食品行」蛋黃酥12入550元；「HOME MOM Bakery後媽家」的和三盆蛋黃酥，則6顆賣630元。但是上述名店，大多已被預訂售罄。◾陳耀訓蛋黃酥，平均每顆98元◾法朋烘焙甜點坊，平均每顆102元◾王鵬傑旗下莎士比亞烘焙坊，平均每顆111元◾彰化名店不二坊，平均每顆50元◾台中不二糕餅、平均每顆63元◾彰化老店「新口味食品行」，平均每顆46元◾HOME MOM Bakery後媽家，平均每顆105元另外，飯店也有推出蛋黃酥禮盒，像台北晶華酒店的《花月》禮盒，內含奶黃酥及蛋黃酥，每盒8入，原價1280元、特價1088元，等於一顆136元起；台中日月千禧聯手世界麵包大賽冠軍王鵬傑，推出「禧。月禮盒 」8入1388元，內含原味蛋黃酥、鐵觀音蛋黃酥各4顆，等於一顆更是高達173.5元。但是飯店中秋禮盒通常會附贈茶包、咖啡包等相關商品，且著重設計與更高檔的包材，因此若單以此算法來估算其價格高低，實屬較不公平。