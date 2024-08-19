戴瑋姍自爆是「無薪全日志工」　他點名賴清德2幕僚：領功德幣？

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網紅「四叉貓」（劉宇）日前公布大選期間，前20名高薪的幕僚排行榜，其中時任柯文哲競辦副總幹事陳智菡，遭起底5個月合計領102萬元，平均月領20萬。時任賴競辦發言人的民進黨發言人戴瑋姍則發文自爆是「無薪全日志工」，直呼「為了台灣我可以！」對此，臉書粉專「不演了新聞台」直酸「沒人問妳」，並將矛頭直指賴競辦其他發言人的薪資。陳智菡任幕僚薪水遭起底後，反嗆這是霸凌、垃圾般的操作，直呼為何沒看到總統賴清德當時競辦發言人的薪水？戴瑋姍則在Threads發文解答，「因為我是無薪全日志工、無薪全日志工、無薪全日志工，很重要所以說三次！！！為了台灣我可以」。對此，臉書粉專「不演了新聞台」發文狠酸戴瑋姍「但是瑋姍，沒人問妳，我們是問郭雅慧」，直言民眾黨帳務的問題根本不是員工薪資，四叉貓的藍綠白競總薪資排行榜當然是垃圾操作。不然，難道陳世凱、郭雅慧都是義工嗎？不然他們的薪資呢？為何賴競總沒申報？國民黨新北市議員江怡臻也點名2名時任賴競辦幕僚郭雅慧及陳世凱，留言狠酸「雅慧、世凱，為了台灣，你們也可以嗎？」；不演了新聞台則揶揄「可能領的是虛擬功德幣？」