柯文哲保黃珊珊？她揭背後2大政治算計：架在火上烤直接面對風暴

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民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳風暴持續延燒，柯文哲18日宣布4大改革措施，要求時任競選總幹事黃珊珊「善後」，定期將查帳進度跟社會報告。對此，前台北市副市長李永萍表示，把黃珊珊留住就是柯文哲政治算計的一環，把黃珊珊「架在火上烤」，直接面對風暴，等於是留校察看，這代表著如果處理得好，就能安全過關，若處理得不好，那不分區立委就沒有了。李永萍在政論節目《周末大爆卦》表示，柯文哲宣布改革措施與黃珊珊派任善後小組，這一連串決策，實際都是為了止血，但慢了點。其實這4點改革措施，上週就該處理，柯文哲卻任由爭議混亂，直到現在才試圖止血，雖然多少會有成效，但力道早已減弱，更不一定能找回失望的支持者。李永萍表示，柯文哲現在把黃珊珊留住，要她處理善後小組，這就是算計的其中一環。柯文哲的決策不是在維護黃珊珊，因為這個做法做對黃珊珊其實很不好，被抓來必須每天開記者會，直接面對風暴，讓她無處可躲，一定要出來善後，等於是留校察看，這代表著如果處理得好，就能安全過關，若處理得不好，那不分區立委就沒有了。李永萍分析說，柯文哲另一個盤算就是「黃珊珊的律師專業」，現在爭議已經燒到會計師端木正，如果未來他轉當污點證人，民眾黨在司法上的麻煩要靠誰來處理？就要有強而有力的律師團，所以得緊抓著黃珊珊，