周子瑜IG選照太奇特？1300萬粉絲憂：似乎不太會用　本人親自解釋

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▲粉絲相當不解，子瑜美照這麼多，為何要將站在電話亭側身的照片作為首圖，而把最美的正臉半身照放在後面。（圖／thinkaboutz IG）

▲子瑜也曾解釋，比起精修美照，更愛分享隨手拍攝的日常照片，PO文也是全憑當下感覺。（圖／thinkaboutz IG）

▲子瑜在Solo出道的預告片中，還復刻早年在綜藝《偶像運動會》爆紅的「射箭頂級神顏」畫面。（圖／TWICE YouTube）

南韓人氣女團TWICE的台灣成員周子瑜，在韓出道超過8年，她日前終於宣布即將在9月6日，以單曲《abouTZU》SOLO出道，陸續在社群平台上劇透幕後花絮的子瑜，也罕見的小露性感，讓粉絲期待值拉滿。不過在昨（18）日，子瑜在1300萬粉絲追蹤的I官方G上曬出的一組照片後，貼文的排版、選圖卻在論壇中掀起熱議，還讓不少粉絲開始擔心，子瑜是不是不太會用社交平台。IG上擁有超過1300萬粉絲的子瑜，在所屬的偶像團體TWICE中也是人氣超高的存在。但她昨日PO出的一系列美圖卻在台灣論壇引起「子瑜似乎不太會用IG？」的熱烈討論。事實上，圖片本身並沒問題，子瑜非常美麗，甚至也引來各國粉絲圍觀朝聖，點讚人數直逼90萬。不過有許多粉絲相當不解，子瑜為何要將站在電話亭側身的照片作為首圖，而把粉絲公認最美、最能吸粉的高清正臉半身照放在後面。對此，有不少粉絲跳出來解釋，表示子瑜一直以來都是這樣既真實又自然的風格，比起排版精美，更傾向紀錄日常。其實，之前就有粉絲注意到子瑜的選圖排版問題，她也親自在直播中解釋自己喜歡的美照實在是太多，相較於神圖，她更愛分享隨手拍攝的日常照片，PO文也是全憑當下感覺。繼組合中最年長的成員娜璉、隊長志效後，團體中第3位SOLO出道的子瑜，早前其實陷入了慘遭JYP娛樂「雪藏」的傳聞中。公司不僅將她在團體活動中幕後花絮的鏡頭全剪光，照片也被其他成員的照片覆蓋，令粉絲又氣又心疼。如今看到子瑜即將發行SOLO專輯，粉絲們在期待之餘也對她的待遇安心不少。