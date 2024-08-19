站務員遭毆打還被民代施壓　陳菁徽嘆：台鐵對職業安全被動消極

我是廣告 請繼續往下閱讀

台鐵嘉義大林站一名女站務員因勸阻旅客車站內騎腳踏車，前後共遭毆打3次，還被對方找來地方民代施壓，引爆民眾怒火。對此，國民黨立委陳菁徽今（19）日感嘆，台鐵發布公司化的職業安全衛生政策內容，說要對職業安全的主動積極，卻恰是相反的被動消極。台鐵一名女性站務員上週三（7）日對在售票大廳騎腳踏車的乘客加以勸阻，沒想到老翁一怒之下出手攻擊，站務員急報警，老翁事後竟帶著地方民代等數10人重返車站施壓，引發民眾怒火。昨天台鐵產業工會秘書長朱智宇公開站務員的親筆信，文中無奈寫道「在考入台鐵局前，我從未想過一份工作讓我需要自購密錄器」，直言公司未能盡到保護員工的責任。對此，陳菁徽表示，這次站務員從遭遇施暴與事後施壓，一連串的案情，都帶出交通部、勞動部及內政部，分別在《鐵道法》、《職業安全衛生法》，以及《社會秩序維護法》等執法與事後追究的怠惰事實。面對站務員遭多重欺負，政府機關不該在高牆與雞蛋之間，最終讓基層心寒。陳菁徽續指，欣見行政院長卓榮泰，在兩天前乘重建後的鐵路抵達花蓮，且說很平穩還睡著了，「但也提醒卓院長，務必感念同仁的血汗付出，所以相挺基層要即時，不可以誤點」。陳菁徽也說，關於台鐵挑在今年元旦發布公司化的職業安全衛生政策內容，表示直到基層的親筆信曝光，才明白在政策文書中白紙黑字說的，要對職業安全的主動積極，卻恰是相反的被動消極。陳菁徽喊話，維繫台鐵站務運作的職責上，鐵路警察也是關鍵角色，更質疑大林站務員從遭施暴，再到被對方結夥聚眾進入站內施壓，至今何以在執法與追究的情形卻那麼神祕，呼籲警方應妥適說明。至於交通部長李孟諺回應本案，說對台鐵同仁安全、保全人力、鐵路警察的警力支援等會做檢視，與設法來強化，陳菁徽直言，稱可千萬別讓宣示淪為講官話，自己也將緊迫盯人，嚴格監督交通部的執行成效。