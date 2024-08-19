御嵿取得「海峽會62.5%股權」掌經營權　跨入高端餐飲市場

我是廣告 請繼續往下閱讀

國內連鎖宴會業者御嵿國際今（19）日公告，透過老股轉讓方式，以新台幣3500萬元取得海峽會美食股份有限公司43.75%股權，連同先前通過子公司晶宴生活創意股份有限公司取得股權，共取得海峽會62.5%股權及4席董事，海峽會將成為御嵿國際旗下可控制子公司，預計8月16日正式併入集團營運版圖。公司透過海峽會股權投資，正式跨入高端餐飲服務，擴大集團餐飲宴會品牌佈局，為公司成為國內餐飲宴會服務第一品牌的目標寫下新的里程碑。海峽會自2013年成立，位於台北金融核心的敦化北路宏國大樓地下一樓，佔地約1500坪，規劃25間包廂，座位人數超過400位，並禮聘知名日籍設計大師北井利昭TOSHIAKI KITAI先生規劃設計奢華舒適及寬敞的用餐環境，提供頂級火鍋、複合式料理與豪華包廂式的用餐空間，打造低調奢華且獨立隱密的餐宴會館，多年來滿足兩岸商界層峰，宴客、社交、會談、聚會、養生等全方位需求。海峽會餐廳目前擁有超過2000名會員，主要包括企業家、國際商務人士、知名藝人、政商名流等。御嵿表示，在過去會長蔡辰男的帶領下，海峽會可謂名聲遠播、冠蓋雲集，唯近年面對市場潮流改變，遇上營運逆風，蔡辰男幾經考慮後決定將海峽會交棒給下一代合適經營方。而在機緣巧合下蔡辰男與御嵿董事長孫正強結緣，雙方數次相談，經蔡認可後，以「嫁女兒的心情」將海峽會嫁入御嵿，並繼續在海峽會美食中擔任董事，期望未來與孫正強攜手再創高峰。御嵿說明，取得海峽會營運控制權後，除了將客戶群延伸至金字塔頂端的消費族群外，並可望客戶提供更多元的高端服務，其中包結合旗下御義旅行社為高端消費族群規劃國外頂級商務度假旅遊、深度生態探索，以及米其林星級國外美食之旅等行程，並借助海峽會多年高端餐飲服務經驗，提升子公司御景生活在飯店代管事業的運營能力，也將透過本次投資海峽會餐廳，御嵿國際更將引進高端餐飲的培訓體系，提升集團內餐飲工作人員的服務專業品質，並深化高端餐飲管理能力，為公司全方位餐飲服務再添營運成長動能與管理綜效。御嵿進一步表示，「可複製SOP」、「自動化設備」、「AI 研發菜單」等，是近幾年台灣餐飲市場發展的主流議題。但在這個光譜的另一端，擁有知名與星級主廚、高端或特殊食材、獨特且優質的用餐體驗等元素的高端餐廳，更加受到頂級客群的青睞與重視，在未來，海峽會也將持續晉用具備廚藝技術與創新研發能力的廚師，加上優秀的外場團隊，並以長期信賴的口碑作為最好的行銷方式，來突顯其無可取代的價值。受惠疫後餐飲消費潮復甦，以及公司進行經營策略改革，御嵿今年上半年合併營收為新台幣4億4911萬4000元。元，較去年同期成長23.11%，隨餐飲服務規模成長，帶動上半年毛利率提升至51.34%，較去年同期毛利率47.66%，增加3.68個百分點，表現均較去年同期明顯轉佳。御嵿預估，下半年開始，隨海峽會高端餐飲服務納入集團營運，將可望為公司增添高精緻，高工藝的餐飲美學素養，進一步優化集團整體營運表現，強化餐飲服務市場的品牌力度。