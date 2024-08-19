MLB史上最速「40轟40盜」球員是誰？大谷翔平還有24場能超車紀錄

大谷翔平有望締造超狂紀錄！洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平目前累積39轟、37次盜壘成功，距離成為史上第6位達成「40轟、40盜」紀錄的球員，可以說是勢在必行。根據大聯盟數據專家統計，大聯盟史上最速達成「40轟、40盜」里程碑的退役球星Alfonso Soriano總共花費了147場達成，而大谷翔平目前僅用了122場出賽，還有24場比賽能夠超越這項紀錄，以目前大谷翔平的打擊、盜壘狀況來說，達成可能性相當高。
最速40轟40盜 前洋基快腿巨砲
根據大聯盟數據專家Sarah Langs的資料指出，歷史上達成過「40轟、40盜」的5位球員，總出賽數排序分別為，Alfonso Soriano的147場、Jose Canseco的151場、Ronald Acuna Jr.的152場、Alex Rodriguez的153場，以及傳奇巨炮Barry Bonds的158場。
保持最速紀錄的Alfonso Soriano過去曾效力紐約洋基、德州遊騎兵、華盛頓國民和芝加哥小熊等隊，生涯獲選7次全明星賽，且拿下過1次美聯的盜壘王，在2006年賽季繳出46轟、41次盜壘成績。
大谷遙遙領先 刷新紀錄在即
但讓人難以置信的是，大谷翔平目前只花費了122場比賽，就累積39轟、37盜，若想要刷新Alfonso Soriano的紀錄，僅要在接下來的24場比賽中，敲出1支全壘打和3次盜壘成功，就能成為MLB史上最速「40轟、40盜」的新任紀錄保持人，達成難度並不高。
此外，大谷翔平近期也逐漸從低潮中走出，即便打擊率持續下滑，但長打率和全壘打產量依然驚人，道奇總教練Dave Roberts也相當滿意，指出大谷翔平很好地控制了好球區，近期的2場比賽，面對不同的球種都敲出全壘打，展現很好的擊球品質。
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根據大聯盟數據專家Sarah Langs的資料指出，歷史上達成過「40轟、40盜」的5位球員，總出賽數排序分別為，Alfonso Soriano的147場、Jose Canseco的151場、Ronald Acuna Jr.的152場、Alex Rodriguez的153場，以及傳奇巨炮Barry Bonds的158場。
保持最速紀錄的Alfonso Soriano過去曾效力紐約洋基、德州遊騎兵、華盛頓國民和芝加哥小熊等隊，生涯獲選7次全明星賽，且拿下過1次美聯的盜壘王，在2006年賽季繳出46轟、41次盜壘成績。
大谷遙遙領先 刷新紀錄在即
但讓人難以置信的是，大谷翔平目前只花費了122場比賽，就累積39轟、37盜，若想要刷新Alfonso Soriano的紀錄，僅要在接下來的24場比賽中，敲出1支全壘打和3次盜壘成功，就能成為MLB史上最速「40轟、40盜」的新任紀錄保持人，達成難度並不高。
此外，大谷翔平近期也逐漸從低潮中走出，即便打擊率持續下滑，但長打率和全壘打產量依然驚人，道奇總教練Dave Roberts也相當滿意，指出大谷翔平很好地控制了好球區，近期的2場比賽，面對不同的球種都敲出全壘打，展現很好的擊球品質。