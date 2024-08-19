MLB史上最速「40轟40盜」球員是誰？大谷翔平還有24場能超車紀錄

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▲MLB洛杉磯道奇隊超級球星大谷翔平今（19）日在客場迎戰聖路易紅雀的比賽中，敲出個人本季第39號全壘打，連兩戰開轟，距離完成「40轟40盜」的數據，只差1發全壘打和3次盜壘成功。（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平，最近連續2場開轟，幫助球隊贏球，距離達成40轟40盜也只有一步之遙，讓道奇總教練Dave Roberts直呼：「沒有比他更好的選手了。」（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平有望締造超狂紀錄！洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平目前累積39轟、37次盜壘成功，距離成為史上第6位達成「40轟、40盜」紀錄的球員，可以說是勢在必行。根據大聯盟數據專家Sarah Langs的資料指出，歷史上達成過「40轟、40盜」的5位球員，總出賽數排序分別為，Alfonso Soriano的147場、Jose Canseco的151場、Ronald Acuna Jr.的152場、Alex Rodriguez的153場，以及傳奇巨炮Barry Bonds的158場。但讓人難以置信的是，大谷翔平目前只花費了122場比賽，就累積39轟、37盜，，道奇總教練Dave Roberts也相當滿意，指出大谷翔平很好地控制了好球區，近期的2場比賽，面對不同的球種都敲出全壘打，展現很好的擊球品質。