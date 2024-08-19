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MLB史上最速「40轟40盜」球員是誰？大谷翔平還有24場能超車紀錄

記者林之越/綜合報導

▲大谷翔平本季只出賽122場，就已經累積39轟、37盜壘，距離完成「40轟、40盜紀錄」只剩下1發全壘打和3次盜壘成功，且有機會刷新最速達成紀錄。（圖／NOWnews資料照）
▲大谷翔平本季只出賽122場，就已經累積39轟、37盜壘，距離完成「40轟、40盜紀錄」只剩下1發全壘打和3次盜壘成功，且有機會刷新最速達成紀錄。（圖／NOWnews資料照）
大谷翔平有望締造超狂紀錄！洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平目前累積39轟、37次盜壘成功，距離成為史上第6位達成「40轟、40盜」紀錄的球員，可以說是勢在必行。根據大聯盟數據專家統計，大聯盟史上最速達成「40轟、40盜」里程碑的退役球星Alfonso Soriano總共花費了147場達成，而大谷翔平目前僅用了122場出賽，還有24場比賽能夠超越這項紀錄，以目前大谷翔平的打擊、盜壘狀況來說，達成可能性相當高。

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最速40轟40盜　前洋基快腿巨砲

根據大聯盟數據專家Sarah Langs的資料指出，歷史上達成過「40轟、40盜」的5位球員，總出賽數排序分別為，Alfonso Soriano的147場、Jose Canseco的151場、Ronald Acuna Jr.的152場、Alex Rodriguez的153場，以及傳奇巨炮Barry Bonds的158場。

保持最速紀錄的Alfonso Soriano過去曾效力紐約洋基、德州遊騎兵、華盛頓國民和芝加哥小熊等隊，生涯獲選7次全明星賽，且拿下過1次美聯的盜壘王，在2006年賽季繳出46轟、41次盜壘成績。

▲MLB洛杉磯道奇隊超級球星大谷翔平今（19）日在客場迎戰聖路易紅雀的比賽中，敲出個人本季第39號全壘打，連兩戰開轟，距離完成「40轟40盜」的數據，只差1發全壘打和3次盜壘成功。（圖／美聯社／達志影像）
▲MLB洛杉磯道奇隊超級球星大谷翔平今（19）日在客場迎戰聖路易紅雀的比賽中，敲出個人本季第39號全壘打，連兩戰開轟，距離完成「40轟40盜」的數據，只差1發全壘打和3次盜壘成功。（圖／美聯社／達志影像）
大谷遙遙領先　刷新紀錄在即

但讓人難以置信的是，大谷翔平目前只花費了122場比賽，就累積39轟、37盜，若想要刷新Alfonso Soriano的紀錄，僅要在接下來的24場比賽中，敲出1支全壘打和3次盜壘成功，就能成為MLB史上最速「40轟、40盜」的新任紀錄保持人，達成難度並不高。

此外，大谷翔平近期也逐漸從低潮中走出，即便打擊率持續下滑，但長打率和全壘打產量依然驚人，道奇總教練Dave Roberts也相當滿意，指出大谷翔平很好地控制了好球區，近期的2場比賽，面對不同的球種都敲出全壘打，展現很好的擊球品質。

▲洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平，最近連續2場開轟，幫助球隊贏球，距離達成40轟40盜也只有一部之遙，讓道奇總教練Dave Roberts直呼：「沒有比他更好的選手了。」（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平，最近連續2場開轟，幫助球隊贏球，距離達成40轟40盜也只有一步之遙，讓道奇總教練Dave Roberts直呼：「沒有比他更好的選手了。」（圖／美聯社／達志影像）

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