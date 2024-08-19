假帳風波為何讓黃珊珊善後？醫揭柯文哲盤算：沒要她走路

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民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳風暴持續延燒，柯文哲18日宣布4大改革措施，要求時任競選總幹事黃珊珊「善後」，定期將查帳進度跟社會報告。對此，精神科醫師沈政男認為，讓黃珊珊來收拾善後，是因為她最了解競總運作狀況，等帳目都弄清楚，再看各界反應，如果支持者反彈不大，就一動不如一靜，他也直言「柯文哲看起來也沒有要黃珊珊走路的意思」。沈政男18日在臉書發文指出，「我實在搞不懂，怎麼就一個政治獻金報帳失誤，好多人，連長期觀察台灣選舉的專家，就以為柯文哲與民眾黨將要一蹶不振？更有趣，但也令人嘆息的是，竟然不少人，還是醫界的人，一看到柯文哲跌跤，就額手稱慶？你們不要高興得太早！柯文哲被你們這一拳打得有些恍神，幾天以後，如今已經回神過來，重新站穩姿態，展開反擊了。」沈政男認為，柯文哲看起來沒有要黃珊珊走路的意思，考慮是什麼不得而知，但在他看來，本來就不是什麼大事，跟立委職務更沒有關聯，何須停權？競總事情那麼多，民眾黨的人又少，誰會去注意政治獻金報帳這類雞毛蒜皮小事？「還記得嗎，光是藍白合，就耗費了民眾黨多少時間與心力？結果你還在那邊計較這裡買太貴，那裡沒有收據。」沈政男指出，黃珊珊的角色，不是用來查帳的，她的問題也不是管帳沒管好，而是沒有完全站在柯文哲的立場去帶領競選團隊，尤其藍白合協議後又撕毀，據說是她主導，才是最大的錯誤。「不是嗎？柯文哲當初如果答應當副總統，現在還會出現帳目問題嗎？國民黨早就幫你做好了。」沈政男說，黃珊珊來收拾善後，因為她最了解競總運作狀況，找別人等於從頭開始。等帳目都弄清楚，再看各界反應，如果支持者反彈不大，就一動不如一靜。「真的，帳目錯誤的事情，頂多再鬧一個禮拜，讓那些反柯人士再去翻垃圾桶幾天，大家就看膩了。」