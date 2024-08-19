中職戰報Week 20／「洋投擺牛棚」要怎麼用？味全、中信長打連發

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▲台鋼雄鷹的雷公與富邦悍將的富藍戈，原本就預計要擔任球隊的終結者 。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.03.17）

▲味全龍找來新打擊教練克魯茲Tommy Cruz，他打過日職火腿隊，曾經是王柏融恩師。（圖／龍隊提供）

▲上周中信兄弟打出4勝1敗的優異戰績，靠的是連貫的攻擊火力。其中擔任中心棒次的許基宏，更是扮演清道夫角色，。（圖／中信兄弟提供）

中華職棒來到第20周賽程，也進入了下半季的中段戰，不僅下半季戰績戰況激烈，就連全年戰績也陷入各隊扭打局面。味全龍在打擊教練克魯茲加盟後，長打火力大爆發，搭配原本就不錯的投手戰力，在下半季戰績急起直追；中信兄弟雖然牛棚依舊無解，但靠打擊大爆發，仍穩住下半季領先局面，亦在全年戰績部份，追至僅落後統一獅2場勝差。在各隊戰情吃緊之際，831洋將大限也即將到來，究竟如何配置洋投陣容，才能發揮戰力極大值，考驗著各隊盤算。綜觀本季中職6隊，富邦悍將、台鋼雄鷹、味全龍與統一獅，皆在洋投佈局上安排1位牛棚投手，在比例上可說是歷年新高，但也凸顯各隊為因應本季的單周5戰賽程上，牛棚戰力不足的問題，因為除了台鋼雄鷹的雷公與富邦悍將的富藍戈，是原本就要擔任終結者之外，味全龍的銳歐與統一獅的裴瑞茲，原本都是設定要擔任先發投手，卻在官辦熱身賽結束後，直接以牛棚投手啟用。銳歐是味全龍原本設定的4號外籍先發，裴瑞茲更是5號外籍先發，但2人皆因為牛棚需求，反而一開季就在一軍陣容中，但也發揮了洋投在牛棚的極大化效益。銳歐本季45場出賽，排名全聯盟第2，70.1局、994顆投球，都在聯盟前段班；裴瑞茲23場出賽、38局、592顆投球，雖累積的並不多，但他在上半季屢屢跨局投球，是統一獅能奪上半季冠軍的關鍵人物。雷公與富藍戈，則是所屬的台鋼雄鷹與富邦悍將的專門終結者。不過雷公雖有球速但控球不穩，防禦率高達5.58，近期已被拔除終結者位置，且即將要被吉田一将取代；富藍戈過去雖有實績，不過8月近況不佳，已有2次後援吞敗，對瞄準搶季季後賽的富邦悍將是重傷害。本季富邦悍將陳仕朋表現起伏、黃保羅還年輕、江少慶才剛復出，上周只能讓江國豪中2日先發出賽，代表先發輪值深度不足，牛棚又需要有長局數投手支援。富藍戈過去2年投得很有壓制力，但只能專心投1局，靈活性不如銳歐與上半季的裴瑞茲，且富藍戈的薪資等同於其他隊的1至2號洋投先發，壓制力若退化，更不符合身價，還不如啟用3先發洋投。就連本季為牛棚壓制力不足所苦的中信兄弟，也沒有考慮把洋投調往牛棚，而是寧願讓洋投多吃一點局數，減少中繼投手負擔。近期富邦悍將、台鋼雄鷹、統一獅，同樣都是牛棚表現不理想，若不考慮讓3洋投先發多吃一點局數，來減輕牛棚負擔，可能就要讓待在牛棚的洋投多扛一點責任，才能讓貢獻符合薪資條件。上周味全龍隊雖僅出賽3場比賽，但3戰全勝，且得分21分，僅輸給打了5戰的中信兄弟，排名全聯盟第2。團隊打擊率3成27、防禦率3.00，投打兼備的狀態下，成為上周最火燙的球隊。最大關鍵，絕對是打擊教練克魯茲的加入，讓味全龍搖身一變，成為最有長打能力的球隊。去年味全龍能奪冠，完全不是靠著長打火力，他們是靠強大的投手群，以及快腿與重砲的搭配來提升得分效率，但在克魯茲加入後，場均全壘打超過1支，甚至超過本季請來丹尼爾擔任打擊教練的中信兄弟。克魯茲究竟有什麼魔法？在味全龍官宣克魯茲加盟後，就有其他球團人士說：「本季味全龍打擊狀態陷入谷底，克魯茲的指導應該可以讓他們回歸基本，就算技術面沒有成長，克魯茲正向的指導方式，也能讓陷入低潮的球員踏上打擊區時，也能有信心地面對。」過去味全龍習慣把球打進場內，靠著速度戰製造上壘與得點圈攻擊機會，得分仰賴中心打者清壘，但本季的中心打者，除了吉力吉撈・鞏冠之外，劉基鴻表現退化，李凱威也曾陷入低潮。但克魯茲加入後，要求打者專注攻擊自己想要的球路，不要什麼球都想打，味全龍打者把球打進場內的機率，從本季的72.9%下降至70.8%；但平飛球比例提升、全力擊球的狀態下，打進場內球的打擊率也提升至0.311，甚至保送比例也從7.3%提升至8.2%。分數開始進帳後，加上牛棚又有銳歐這個萬用投手，他上周3戰全部登場，讓味全龍在比賽後段時能夠萬無一失的拿下比賽，讓下半季戰績衝上A段班的第2名。上周中信兄弟打出4勝1敗的優異戰績，靠的是連貫的攻擊火力。其中擔任中心棒次的許基宏，更是扮演清道夫角色，單周打擊率6成47、3轟、7打點、11安、6得分、上壘率7成14、長打率1.176，都是全聯盟第1成績。不僅讓陳俊秀可獲得喘息輪休，也幫助中信兄弟在周末的系列賽清盤台鋼雄鷹。許基宏近2年受到傷勢困擾，以及攻擊策略調整，長打能力不如以往。為了補強打線實力，中信兄弟在季前補進自由球員陳俊秀，希望兩人可起良性競爭，也增加打線深度，目前看起來這筆補強不僅沒有擠壓到許基宏出賽空間，兩人皆打出不錯成績，確實有良性競爭、互相補足的效果。本季許基宏再調整攻擊策略，前2年想要走全面化的攻擊方式，卻影響了長打火力後，今年他找到了平衡的方式。在淺球數時全力地揮擊，用過往這種瞄準長打的高仰角揮棒，追求長打量產的頻率；在球數落後時，則注意對方的外角球，設定反向攻擊的策略，加上原本就不錯的選球，目前收到很好的成效。許基宏上周的3轟，全部都是在淺球數所擊出。上周三在台東，面對富邦悍將先發投手羅戈，於0好1壞時把內角直球直接拉成陽春砲；上周六面對台剛雄鷹先發投手蔦松，1好0壞時，將鳥松的外側變速球，打成左半邊的陽春砲；週日再戰台鋼雄鷹，對戰先發投手江承諺，在1好0壞的球數，把慢速曲球直接扛成中外野陽春砲。3支全壘打，許基宏都面對不同球路，同樣的卻是在淺球數的全力出棒，且刻意製造仰角，才能夠將自己的力量釋放，不只擊出拉打的全壘打，還打的出反方向的全壘打。過往許基宏就是用這種豪邁的揮棒方式，頻頻製造長打，今年搭配更成熟的攻擊策略，也讓他成為了想要的全面性打者。