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高雄新崛江週末夜冷清！「沒落關鍵」超現實　眾嘆：20年前人擠人

記者賴禹妡／綜合報導

▲一名網友拍下週末晚間9時44分高雄新崛江商圈的景象，人潮明顯不如以往，街道變得相當冷清。（圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」）
▲一名網友拍下週末晚間9時44分高雄新崛江商圈的景象，人潮明顯不如以往，街道變得相當冷清。（圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」）
墾丁業者撐不住當地觀光產業日漸沒落，在今年暑假就有多間知名店家宣布結束營業，飯店住房率更是相當慘澹。就有一名網友也指出，高雄新崛江商圈面臨同樣困境，不僅人潮明顯不如以往，攤商更是一個接著一個退出，街道景象變得相當冷清，也讓不少人感嘆：「20年前說新崛江和三多商圈會死透誰信？」

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一名網友近日在臉書社團「路上觀察學院」中發文，只見他曬出週末晚間9時44分高雄新崛江商圈的景象，當下除了只有2名遊客撐傘逛街，黃金三角窗店面還貼滿出租看板，對比過去的繁華，顯得十足冷清。

▲（圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」）
▲原PO曬出週末晚間9時44分高雄新崛江商圈的景象，當下除了只有2名遊客撐傘逛街，黃金三角窗店面還貼滿出租看板。（圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」）
貼文一出後，不少高雄人感慨，「20年前人擠人，買衣服、拍貼的好所在，假日都跟同學去那逛街」、「20年前說新崛江和三多商圈會死透誰信？現在說20年後巨蛋商圈會掛掉，誰信？」、「以前店都是滿租的，警察會趕攤車⋯那種景象已經沒了」。

新崛江沒落關鍵曝！反觀西門町商圈起死回生

有網友分析，新崛江會沒落，除了網拍發達、當地房東刻意拉高租金等原因，高雄人潮重心也逐漸往北移動，漢神巨蛋、新左營、夢時代、駁二等，都是現在年輕人聚集之地，「高雄現在能去的地方很多，不只新崛江可以選擇。」

還有人拉出台北西門町商圈來比較，認為西門町商圈也一度沒落，商圈轉移到OL為主的東區，直到1996年前總統陳水扁推出西門町徒步區，整體環境更新改善計劃才逐漸復活。如今西門町熱鬧起來，反而輪到東區逐漸變得冷清，可見商圈轉移帶來的傷害不小，復活更是需要政府重新整頓。

▲到西門町，可以吃飯、剪頭髮、做造型、買衣服、看電影等，一應俱全。（圖／記者葉盛耀攝）
▲到西門町，可以吃飯、剪頭髮、做造型、買衣服、看電影等，一應俱全。（圖／記者葉盛耀攝）

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