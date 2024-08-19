啦啦隊女神球場辣跳國標舞！過世3年哥哥入夢　她喊：你沒失望吧

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▲21歲樂天女孩熊霓外型火辣、電力十足，藉著一段應援影片紅到日本。（圖／熊霓IG）

▲熊霓身穿豹紋表演服，對著椅子大跳國標，展現曼妙身材線條。（圖／熊霓IG）

21歲樂天女孩熊霓外型火辣、電力十足，藉著一段應援影片紅到日本，還曾和徐薇兒子江大成傳出緋聞，她不受風波影響，將重心放在事業上。日前熊霓分享一段影片，只見她獨自在球場表演國標舞，她也透露過世3年的哥哥有特別替她加油打氣，忍淚向對方喊話：：「我沒有讓你失望吧？」只見熊霓身穿豹紋表演服，對著椅子大跳國標，展現曼妙身材線條，一雙長腿和纖細腰身一覽無遺，她的自信美也讓人的眼光離不開，她也在文中寫道：「速速的來發今天的表演，謝謝所有來幫我加油的女孩，我愛妳們，妳們的尖叫聲給我滿滿的動力。」她也坦言心情格外複雜：「我一直覺得有一天我會跟我哥哥一起站在這個舞台上表演，但他不在了。」熊霓透露，哥哥前一天晚上有到夢裡抱著她，跟她說加油，「我知道你一定還在我身邊，雖然今天是我一個人完成了這個表演，但我知道你一定都在天上看著我，我沒有讓你失望吧？」貼文曝光後，引來不少啦啦隊女孩們為她加油打氣，「好喜歡自信的妳」、「哥哥陪在妳身邊」、「妳真的很棒，好感動」、「好美好好看，好看到雞皮疙瘩。」事實上，熊霓一直以來桃花不斷，過去還被爆料一個晚上約會3位男性，先前又被拍到和江大成約會，不但黏踢踢進電影院，江大成還開著名車寶馬，甚至一度和胡瓜傳出烏龍緋聞，但她始終沒有正面回應這些花邊新聞。