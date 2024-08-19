刺青男拒捕2度開槍襲警！藏匿苗栗租屋處　警丟震撼彈攻堅逮人

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▲何姓男子拒捕2度開槍襲警，警方掌握其藏匿苗栗租屋處，18日破門攻堅逮人，現場查獲槍枝及毒品。（圖／翻攝畫面）

本月5日及11日，46歲何姓男子因持有槍械及毒品，遭警方鎖定追捕，未料何男拒捕甚至朝員警開槍，本月18日，專案小組掌握何男藏匿地點，前往其位於苗栗的租屋處，特勤員破門丟擲震撼彈攻堅，順利將何男逮捕到案，全案依違反槍砲、毒品、偽造文書罪嫌及毒品通緝，移送新竹地檢署偵辦。據了解，今年4月間，苗栗刑警大隊查獲何男持有毒品及槍械案，也遭台中市刑大鎖定，8月5日，台中警方前往新竹追緝何男，何男拒捕並開槍反擊，趁隙逃逸。8月11日到12日凌晨，楊梅警方到新竹縣湖口工業區欲圍捕何男時，一名陳姓偵查佐肩膀中彈送醫。何男落跑後，透過女友協助藏匿苗栗大埔租屋處。警方成立專案小組追緝，18日掌握何男藏身地點，趁其女友外出時，由特勤員警持鑰匙開啟房門，並丟擲震撼彈攻堅，順利壓制何男將其逮捕到案。現場並起獲作案用之改造手槍1支、4顆子彈、毒品海洛因、安非他命等，以及偽造車牌等相關證物。全案依違反槍砲、毒品、偽造文書罪嫌，及毒品通緝移送新竹地檢署偵辦。