錄宇多田光演唱會還外流！陳奕迅老婆被罵後火速刪文：沒人告訴我

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▲宇多田光出道25年，首度到台灣、香港舉行演唱會，吸引眾多粉絲朝聖。（圖／大鴻藝術、超級圓頂、攝影cherry chill will.）

▲徐濠縈和陳奕迅結婚18年，也經常到陳奕迅演唱會現場力挺。（圖／徐濠縈微博）

日本最強歌姬宇多田光相隔6年後再度舉行巡迴演唱會，她在8月10、11日首度來台開唱，吸引許多粉絲朝聖，但主辦方規定演唱會只開放安可曲錄影、不能上傳網路，想不到有多位歌迷違規把影片PO網，讓主辦單位頭痛。而宇多田光17、18日又接著到香港開唱，怎料也發生一樣的情況，其中一名違規的歌迷甚至是陳奕迅的妻子徐濠縈；她違規PO出演唱會片段後挨轟，竟還喊冤的說「沒人告訴我」。宇多田光巡迴演唱會「HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024」7月從日本首站開跑後，8月10、11日也來到台北小巨蛋開唱，宇多田光一連帶來23首經典曲目，嗨翻全場；為了讓歌迷認真享受演唱會氣氛，主辦單位也有宣導禁止使用手機拍照、錄影，僅開放安可曲拍攝，但條件是不能上傳網路，想不到還是有許多歌迷違規。17、18日宇多田光到香港亞洲國際博覽館開唱時，同樣也有很多歌迷違規拍攝，和陳奕迅結婚18年的妻子徐濠縈當時也有去演唱會朝聖，她錄下安可曲後就上傳社群平台分享，立刻引起大批網友撻伐。被罵後徐濠縈才搞清楚狀況、火速刪文，但她也委屈的說：「沒有人告訴我不能upload上social media，見全場用手機拍下encore，以為encore可以post。」不過徐濠縈這份說詞大部分網友還是不買單，認為現場都有工作人員舉標語宣導，她身為天王嫂、陳奕迅也是音樂人，她怎麼會不知道。而宇多田光台灣場演唱會主辦方大鴻藝術，12日就在臉書發文，要大家不要再違規上傳影片，大鴻藝術同時也分享宇多田光本人的YouTube頻道，喊道「Hikki為大家送上台北場滿滿的回憶囉！」表示官方拍攝的演唱會花絮已經上傳，大家如果要回味可以透過宇多田光的頻道觀賞就好。