《教父2》約翰亞普瑞83歲離世　家人陪伴身邊走完最後一程

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▲好萊塢男星約翰亞普瑞逝世，曾演出黑幫電影《教父2》廣為人知。（圖／美聯社／達志影像）

好萊塢男星約翰亞普瑞（John Aprea），因演出美國經典黑幫電影《教父2》片中，年輕時期的薩爾瓦多泰西歐（Salvatore Tessio）一角，獲得外界關注。根據外媒《Deadline》稍早的報導，約翰亞普瑞已於2024年8月5日，在洛杉磯家中離世，享壽83歲。約翰亞普瑞的經紀人證實，離世時他的家人都陪在身邊。根據外媒《Deadline》報導，好萊塢男星約翰亞普瑞的經紀人威爾萊文 (Will Levine) 證實，約翰亞普瑞於8月5日在洛杉磯的家中自然死亡，享壽83歲。威爾萊文指出，約翰亞普瑞逝世時，當時他的家人都在周圍陪伴著，安詳離開人世。約翰亞普瑞早年在洛杉磯的酒吧工作時，遇見了《教父》的導演法蘭西斯柯波拉（Francis Coppola），因而獲得主角麥可柯里昂（Michael Corleone）的試鏡機會；但最終約翰亞普瑞拿下的角色是1974年《教父2》片中，年輕時期的薩爾瓦多泰西歐，這是他最難忘的表演之一。約翰亞普瑞在《教父2》片中的所有台詞，都是以義大利語完整對話，他與導演法蘭西斯柯波拉以及演員艾爾帕西諾（Alfredo Pacino）和勞勃狄尼洛（Robert De Niro）合作，約翰亞普瑞形容這部電影的製作是他職業生涯的巔峰：「我周圍都是《教父》中最優秀的人。」