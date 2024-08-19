陳佩琪PO生日照　玻璃窗反射出「驚人畫面」：阿北穿內褲？

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民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金風波，太太陳佩琪也自爆還沒退休就出錢幫兒子開公司，引發爭議。而陳佩琪16日生日，柯文哲當天在離開民眾黨中央黨部時趕緊問記者要送什麼禮物，後來陳佩琪在臉書發文爆料，柯文哲沒有送她生日禮物，並上傳一張面對鏡頭開心微笑的照片，不過卻被眼尖網友從玻璃窗反射的畫面發現，柯文哲疑似穿著內褲幫陳佩琪拍照，直呼「就問一句，阿北要不要把衣服穿上？」陳佩琪18日在臉書發文透露與柯文哲的互動日常，「聽聞陳佩琪生日， 柯文哲急忙問記者：要送什麼禮物？」陳佩琪說，其實過往柯文哲的答案很簡單，也有些無情：「錢都在她（佩琪）那裡， 要買什麼不會自己買！」今年大概知道河東獅子正在吼叫中，不敢這樣回了，「還體貼地先問人該送什麼好，嗯，不錯有進步！」陳佩琪也在臉書上曬出照片，可以看到她手捧著知名品牌蛋糕，面露微笑；不過眼尖網友卻發現「亮點」，玻璃窗反射的畫面，疑似是柯文哲穿著內褲幫陳佩琪拍照，網友紛紛留言「有注意到拍照的人的影子嗎？」「鏡子反射」、「看起來像阿北穿內褲拍的。而且還是高腰內褲」。