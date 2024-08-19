藍打黃不打柯？洪申翰酸拔草測風向　籲朱立倫去當民眾黨會計師

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民眾黨深陷假帳風波，對此有媒體報導指出國民黨高層定調「打黃不打柯」，除了續保國會優勢外，也避免觸怒小草來度過罷樑危機，對此民進黨立委洪申翰今（19）日表示，此舉宛如「拔草測風向」，算計看如何能得到多一點小草，放棄追究是非對錯，建議主席朱立倫可以到民眾黨當會計師發揮專業，還能實現藍白合的期望，也相信幫民眾黨作帳會比現在好很多，一舉數得堪稱是雙贏。對於媒體報導稱指出國民黨高層定調「打黃不打柯」，來度過渡過罷樑危機，此外還能續保國會優勢。對此綠委吳思瑤表示遺憾，並說明是非真相只有一個，違法更不能容忍，但在事件尚未釐清前，國民黨先採取政治上的立場，在立法院有合作需求，或是共同對抗執政黨。吳思瑤說，國民黨無視法制規範，社會難以接受，也強調任何政黨對政治獻金都有法治要遵循，國民黨要力挺民眾黨，這樣的藍白沆瀣一氣、沒有是非，終究會被民意唾棄。洪申翰則說，遺憾國民黨算計優先，此舉宛如「拔草測風向」，算計看如何能得到多一點小草，放棄追究是非對錯，建議主席朱立倫可以到民眾黨當會計師發揮專業，還能實現藍白合的期望，也相信幫民眾黨作帳會比現在好很多，一舉數得堪稱是雙贏，而不是在黨內算計，「這是朱立倫最好的選擇。」