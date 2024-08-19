早就有SOP！前幕僚打臉柯文哲　黃暐瀚曝貓膩：重點是為何不照做

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民眾黨主席柯文哲身陷假帳風波，昨天他提出四項黨務改革，包括財務監督委員會、長期合作的律師團、成立應變小組、善後小組，更提到日後要建立緊急應變小組SOP。對此，資深媒體人黃暐瀚今（19）日引述柯文哲前幕僚、牛棚創意整合行銷執行長柯昱安說法，直言柯文哲對於報帳早就有SOP，重點在「為什麼不照SOP」？黃暐瀚今天在臉書發文指出，很多人是從邰智源的「一日幕僚」影片，認識阿北，認識了學姊。當年促成影片拍攝的重要幕僚之一，就是已經離開柯團隊的小牛、柯昱安。黃暐瀚續指，很多柯粉不諒解「前幕僚們」離開之後，為什麼要對前老闆這樣殘忍不留情？不過所謂「柯粉變柯黑」，還是要看講的事情有沒有道理？而不只是「挺柯、不挺柯」這麼簡單的二分邏輯。黃暐瀚直指，身為2018年台北市長選舉的重要幕僚，柯昱安明白指出，當年的市長選舉，所有政治獻金、選舉小物、收入、支出，通通都在申報監察院之前，就已在網路上公布，完全「公開、透明」，為什麼這次選總統沒有？沒有明細，沒有上網，沒有收支邏輯，搞成一團爛帳？黃暐瀚也提到，柯昱安直說，他看到昨天柯文哲說要建立SOP，但其實柯文哲早就有SOP，按照過去兩次市長選舉，甚至2020立委選舉的報帳SOP去做，都不會是今天的模樣。「重點不在建立SOP，重點在為什麼不照SOP？」