川普批評林郁婷是變性人！蔣萬安：政府應捍衛選手名譽

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我國拳擊國手林郁婷在巴黎奧運奪金牌，但是美國共和黨總統提名人川普卻在賓州的造勢活動中無的放矢，暗指林郁婷和阿爾及利亞選手克莉芙是變性人，說兩個人能出賽很離譜，更說要將男性趕出女性運動。對此，台北市長蔣萬安今（19）日表示，林郁婷已經用他的實力證明一切，以及用成績來擊敗所有的批評，也希望中央政府應該要全力地捍衛所有選手的名譽與出賽權益。蔣萬安今日上午出席臺北市113學年度第1學期公私立國民小學校長會議，會前並接受聯訪。媒體問川普批評林郁婷是變性人，這個說法合適嗎？你覺得賴政府是不是要有一些表態？蔣萬安說，林郁婷已經用他的實力證明一切，以及用成績來擊敗所有的批評，國際奧會也已經很清楚地對外做了說明、澄清，林郁婷絕對是有資格代表台灣出賽，他也希望中央政府應該要全力地捍衛我們所有選手，包括林郁婷在內的名譽，以及她出賽的權益。媒體追問今天來動物園，雙城論壇的時候會不會簽約跟上海要兩隻小貓熊？蔣萬安表示，去年在上海舉辦的雙城論壇，他當面跟龔正市長說，市府很希望讓臺北市立動物園的小貓熊的物種，能夠持續延續、持續存續，所以動物園這邊也都會持續跟上海方保持溝通，有好消息就跟大家報告。