東區烘焙傳奇名店推「8兩重紅蟳」蛋糕　網路名店「深法」新店面

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▲普諾麵包坊之前堆出的「魚頭君」蛋糕，堪稱人氣打卡王。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲除了「紅蟳蛋糕」，「神旺普諾麵包坊」也同步再推出「鮪魚握壽司」等蛋糕。（圖／神旺普諾麵包坊提供）

▲網路超人氣品牌「深夜裡的法國手工甜點」最新力作「森夜Bread & Coffee」將於明(20)日開始試營運。（圖／森夜Bread & Coffee提供）

▲「森夜Bread & Coffee」亦將每日提供限量麵包，可搭配西芹牛肉洋芋泥、雞肝醬與抹醬。（圖／森夜Bread & Coffee提供）

有「東區星級烘焙傳奇名店」稱號的「神旺普諾麵包坊」，因為做出的擬真蛋糕太像真品而聞名，像是一整顆魚頭外型的「魚頭君」蛋糕，以及日式壽司系列擬真甜品，締造許多打卡熱潮。「神旺普諾麵包坊」也宣告2024年全新力作，再祭出「美味蟹寶」，耗時3個月研發，以8兩重的紅蟳為創意，打造栩栩如生的慕斯，即日起開賣，需提前4日訂購，每隻980元。最懂擬真蛋糕的「神旺普諾麵包坊」，除了每日供應逾百款新鮮烘焙麵包，門市櫥窗內的獵奇「日式擬真系列蛋糕」堅持使用純天然食材、無色素添加，更深受壽司迷及廣大打卡控的喜愛。看準「相機先食」商機，繼「魚頭君」、「石斑君」等魚頭造型蛋糕之後，「神旺普諾麵包坊」又推出「美味蟹寶」擬真蛋糕，以國人最愛的紅蟳做為大膽翻玩的創意發想，並加入台灣特有的紅心芭樂製成主體慕斯蛋糕，巧入滑順香醇的義大利微醺沙巴雍與濃縮果香精華的梅香庫利，酸甜綿密。西點主廚提到，為使螃蟹更接近原型，選用色澤艷紅的覆盆子噴灑於蟹殼表面，將其置於日式木盤中。盤邊再佐以冰塊造型的薄荷檸檬果凍與魚板軟糖做為裝飾，栩栩如生的超萌蟹寶，營造滿溢的驚喜食趣，即日起「搶鮮」開賣，每隻980元。「神旺普諾麵包坊」也同步再推出兩款「鮪魚握壽司」及「炙燒干貝握壽司」日式擬真系列蛋糕，其中「鮪魚握壽司」選用櫻桃慕斯及茂谷柑慕斯搭配杏仁蛋糕，佐入加州梨庫利，清爽微酸口感，豐添味覺層次。每顆180元，每日數量有限，需提前預訂。另外，網路超人氣品牌「深夜裡的法國手工甜點」（簡稱深法）最新力作「森夜Bread & Coffee」將於明(20)日試營運，歷時1年籌劃，除供應深法擅長的法式甜點，也將開賣麵包與餐點。「森夜Bread & Coffee」因全店奶油系列產品皆以法國頂級ÉCHIRÉ艾許奶油製作而獲得品牌認證，成為全台首家「100%使用ÉCHIRÉ艾許奶油」專門店，同時取得商標使用授權，在訂製小禮盒與提袋圖案設計上均融入象徵品質與品味的ÉCHIRÉ奶油品牌識別。法國ÉCHIRÉ艾許奶油為AOP法定產區管制認證的頂級品牌，對乳源和製作方式要求嚴謹，發酵奶油質地柔軟、富榛果香，受到眾多米其林主廚與甜點師推崇。「森夜Bread & Coffee」提供以原味塔皮餅乾、千層酥，瑪德蓮和費南雪等經典小品來顯化艾許奶油其獨一無二的香醇，塔皮餅乾質地酥脆適中，適合細細咀嚼、品味奶油清香，也可搭配果醬或不同口味抹醬品嚐。以反摺派皮方式製作的千層酥烘烤前再刷上一層橘子酒，酥脆不黏牙、層次分明。不只小糕點，酥香富咬勁的可頌和綿細柔軟的布里歐也有ÉCHIRÉ艾許奶油加持，聞起來、吃起來皆散發濃而不膩、細緻高雅的乳香和堅果香。除了奶油類麵包外，「森夜Bread & Coffee」亦將每日限量供應法棍、酸種麵包、牛奶吐司與巧巴達等品項，可外帶也可內用，搭配歐陸料理名廚Fernando宋建良監製的西芹牛肉洋芋泥、雞肝醬與抹醬，組成豐儉由人的麵包餐。