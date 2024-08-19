劉俊緯挨156公里觸身球！味全回報最新傷勢　林辰勳驚呼天生神力

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味全龍昨（18）日在天母主場以7：6逆轉擊敗富邦悍將，但卻在9局下傷了主力游擊手劉俊緯，被富邦火球男富藍戈156公里速球砸中，總教練葉君璋在賽後表示：「劉俊緯應該是肋骨斷了，也可能整季會報銷，需要休養一陣子。」不過，球團在深夜傳來好消息，劉俊緯經初步X光檢查並未骨裂，將於今日安排進一步的檢查。9局下富邦推出富藍戈關門，在一出局後，一顆156公里火球直接打在劉俊緯左腹部，讓他當場痛到倒地，畫面相當驚悚，並被擔架抬出場，改由拿莫伊漾代跑。隨後郭嚴文擊出安打，形成得點圈機會，瑪仕革斯．俄霸律尼先是擊出關鍵安打追平比數，最後富藍戈丟出再見暴投送分，味全龍逆轉奪勝。昨日味全龍整場被4次觸身球，其中劉俊緯的傷勢令葉總相當擔心，葉君璋指出，富藍戈想要塞內角球，才不小心丟到，劉俊緯可能無法代表U23中華隊出賽，之後也可能要休養一個月以上，也可能整季報銷。三董魏應充在第一時間到防護室了解狀況，球團也立刻安排劉俊緯前往醫院進行檢查後，並於深夜回報好消息，「經救護車送醫，初步X光檢查未發現骨傷，今日將進一步檢查。」隊友林辰勳今年因跑壘相撞而導致肋骨骨裂，對此他在社群媒體上提到劉俊緯向他報平安，並感嘆劉俊緯的肋骨竟然沒有斷裂，實在不可思議。林辰勳還打趣地說：「剛拿到『畢業證書』的我，完全懂你的痛苦。接下來記得忍住不笑、不打噴嚏、不咳嗽，躺下和起床都會變得很複雜，自己慢慢摸索找到最舒服的方式吧，這我就不教你了。」