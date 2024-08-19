周杰倫爆12月搶大巨蛋演唱頭香　蔣萬安曝改善完工時程

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台北市副市長李四川17日在臉書分享在大巨蛋屋頂「抓漏」的照片，並指出「離在大巨蛋欣賞演唱會已不遠了」。傳出說歌手周杰倫將是首位攻蛋的歌手。對此，台北市長蔣萬安今（19）日公布大巨蛋改善完工時程，並說如果一切程序完備10月5日國慶晚會就可以在大巨蛋舉行。蔣萬安今日上午出席臺北市113學年度第1學期公私立國民小學校長會議，會前並接受聯訪。媒體問李四川週末PO一張照片說「抓漏」，並說演唱會不遠了，傳出說周杰倫是首位攻蛋的歌手？蔣萬安說，目前預計在8月底就會完成初步漏水抓漏階段性的改善工程，另外椅套的加裝，也預計會在10月底完成，市府都會持續的督促遠雄儘快的將這些項目改善。蔣萬安說，消防安全基金會的消防安全驗證檢查也預計在這一周就會核定，核定之後要舉辦非體育賽事就依照程序，市府就會依照大型群聚管理自治條例來審查，目前看起來國慶晚會的舉辦在10月5號，如果一切程序完備就可以在大巨蛋舉行。媒體追問跟江蕙（二姐）見過面了沒？有沒有機會來開唱？蔣萬安說，他一直很積極地希望能夠和二姐見面，當面很誠懇地希望二姐復出，站上大巨蛋具有這樣意義的舞台來復出開唱，不管是大家很關心周杰倫、五月天等等或是江蕙，市府其實都非常歡迎，也會盡最大的努力，讓大巨蛋在安全無虞之下，儘快地來舉辦演唱會。