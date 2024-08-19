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再槓中央？張善政二度撤銷SRF電廠進駐　沈富雄驚呼：要給他掌聲

記者王德蓉／綜合報導

▲桃園市長張善政8日發函撤銷三家SRF發電廠的進駐案。（圖／資料照片）
▲桃園市長張善政8日發函撤銷三家SRF發電廠的進駐案。（圖／資料照片）
桃園市府3月以經濟部收回對於三家SRF焚化爐發電廠的推薦函為由， 廢除三家廠商的桃園科學園區入園許可，但業者向經濟部訴願後，經濟部逕自撤銷市府廢除入園處分，讓SRF業者死灰復燃，桃園觀音居民本月7日北上總統府向賴清德總統陳情，高喊「SRF滾出觀音」，桃園市長張善政8日發函撤銷三家SRF發電廠的進駐案。對此，前立委沈富雄表示，為了2026，張善政硬起來，他給張善政掌聲。

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沈富雄18日在節目《TVBS戰情室》表示，張善政為了2026硬起來，他要給張善政掌聲；沈富雄說，當初桃園市長候選人難產，桃園地方人士是非常厲害的，雖不是牛鬼蛇神，但理工男張善政這個人其實不適合選舉，沒想到竟還做得不錯，不過還是有一點沒那麼轟轟烈烈，所以他覺得，此次張善政為了這件事情硬起來很不錯，就要看他要不要連任桃園市長。

國民黨立委羅智強指出，桃園觀音過去真的非常綠，但是民進黨就欺負觀音人對民進黨的支持，不是只有SRF進去，過去鬧得沸沸揚揚的藻礁也是，民進黨說藻礁永存，結果把藻礁給埋了。羅智強也說，當時SRF能進去，是因為時任經濟部長王美花給了推薦信，讓這3家有機會進入桃科；後來選舉到了，民進黨將推薦函撤銷，就是因為怕觀音人反彈，所以張善政當然就不讓他們進來了，而民進黨這麼用力推的原因，就是因為缺電。

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