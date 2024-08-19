卡古在山豬告別式落淚！遭質疑「作秀」無奈還原當下：應該別受訪

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▲吳宗憲忍不住替卡古抱不平。（圖／中天提供）

▲孫德榮分享，他曾和網紅實況主隔空交火。（圖／中天提供）

《小明星大跟班》主持人Sandy待產請假，吳宗憲與代班主持人歐漢聲所錄製的集數從本週開始播出，明（20日）晚10點節目主題聊到「就因為說錯了這句話！沒想到我就被炎上了」，卡古提到，他先前因為在山豬的告別式上受訪落淚，被質疑是在作秀，讓他後悔表示：「我應該不要受訪，因為我怎麼說怎麼錯。」卡古被網友質疑在山豬的告別式上作秀，他無奈表示：「當時我都沒有發關於祂的文，畢竟在祂生前，我們是吵架的狀態。」卡古也還原當時的受訪經過：「講到一半，我突然難過哽咽，當下我很想忍住，因為告別式途中，我已經哭了3次，我一直想要忍住不哭，好好受訪，不想被人覺得我矯情，但因為新聞會剪掉一點，我就變得一下哽咽、一下摀眼睛，全部網友、我的朋友都來問：『你到底是真哭還假哭？』」主持人吳宗憲聽完忍不住替卡古抱不平：「我們轉身擦眼淚，還要被講：『果然是戲劇科的』，難道藝人就不能真情流露嗎？」卡古則無奈吐露心聲：「很可惜生前沒有好好的和好，因為真的太突然了，但我去告別式，其實就已經代表我們的恩怨已經化解了，我應該不要受訪，因為我怎麼說怎麼錯。」王牌經紀人孫德榮提到，他曾和網紅實況主隔空交火：「他根本還沒開店，就在直播旁邊寫了加盟專線，我留言的意思是說人要有良心，如果你開業3年有賺錢，要粉絲加盟我非常贊成，但如果你現在就先這麼做，這是在割韭菜，你的粉絲要加你會員、要斗內給你，又要跟你開還沒成功的飲料店。」同場來賓詹惟中表示現代的行銷方式與過往有很大的不同，但孫德榮依然覺得對方的行為不太妥當：「他直接開直播罵我5天，他的粉絲洗我版洗了1年多，還有更好笑的，他請我簽的藝人幫他業配，後來他連業配也罵。」