綠批麟洋路蹭過頭！蔣萬安嗆賴清德雙標：改「八田路」也不會批評

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我國羽球男雙選手「麟洋配」王齊麟與李洋在巴黎奧運完成金牌二連霸，因兩人都是台北市中山國中校友，台北市長蔣萬安週六（17日）在信義區舉行的奧運時尚派對宣布，中山國中前的復興北路361巷將增別名「麟洋路」。不過，民進黨立委吳思瑤批改名矯情、蹭熱度過頭。蔣萬安今（19）日舉賴清德總統任台南市長時，為紀念八田與一將嘉南國小周邊的道路改名為「八田路」，反擊綠營雙標「綠能你不能」。蔣萬安今日上午出席臺北市113學年度第1學期公私立國民小學校長會議，並受訪。針對吳思瑤的質疑，蔣萬安表示，市府選定李洋跟王齊麟的母校中山國中前的巷子，不更改路名，而是另外增設一個別名，主要就是希望彰顯李洋跟王齊麟這一次在奧運賽場上面不畏壓力、在逆境之下以及各方不看好的情形，依然拼搏到最後一刻，為國家爭取最高的榮耀，也創下奧運史上的紀錄，甚至國際已經評定這一場賽事是史上最偉大的一場戰役。蔣萬安說，他們所代表的精神是我們這一個世代的新台灣精神，所以希望透過增加這個別名，也讓所有台北市民記得，李洋、王齊麟他們為國家、為台灣在奧運賽拚搏到最後的精神。更何況，他一開始就一再強調不改路名，而是以增加別名的方式，「所以吳委員的批評我認為是邏輯死亡。」蔣萬安進一步說，賴清德在台南市擔任市長的時候，也為了紀念八田與一，將嘉南國小周邊的道路改名為「八田路」，市府也不會批評。但是吳思瑤的指教不應該雙標，也不應該「綠能你不能」。另外在台東有一條傳廣路，是為了紀念當時1960年的時候羅馬奧運，亞洲鐵人楊傳廣先生在十項全能項目拿下了銀牌。所以接下來市府也都會依照既有增設別名的規定程序，包括一開始聯署、經過審議，最後地方說明會以及在地居民過半的同意，依照相關的程序以及民意來進行。