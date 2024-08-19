台積電出海！專家：看好供應鏈複製美國五大湖汽車聚落成功模式

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▲寬量國際（QIC） 今（19）日表示，看好台積電台灣半導體供應鏈將複製美國五大湖汽車聚落的成功模式。（圖／寬量國際提供）

台積電德國廠明（20）日將動土，寬量國際（QIC） 今（19）日表示，看好台灣半導體供應鏈將複製美國五大湖汽車聚落的成功模式，預期台灣半導體供應鏈市值10年將成長10倍，2033年將上看860億美元，市值飆2580億元，而台積電高效率的完成世界級產業鏈的建置和決策，5至10年看不到競爭對手。寬量國際將於8月20至23日舉辦「第二屆QIC台灣半導體日──台灣半導體供應鏈與再生能源」，再拋出台積電供應鏈題材，並於今日對台灣半導體供應鏈提出產業觀察。寬量國際創辦人暨執行長李鴻基指出，以台積電為核心所產生的半導體與再生能源供應鏈，和自1890年起，美國五大湖區汽車產業的供應鏈聚落與分工，歷經全球化沿用至今有極為相近的過程。台灣產業發展已有60至70年歷史，以建立相當程度的基礎，另外，台積電由不超過50位最終決策者所組成的同文同種供應鏈團隊，高效率的完成世界級產業鏈的建置和決策，成為台積電領先世界的優勢，「台積電5至10年看不到競爭對手。」寬量國際認為，台積電將演化出更有效率的系統，與供應鏈企業合作並促進產業鏈夥伴的永續成長，為配合台積電先進製程量產與研發計畫，新一代台灣半導體供應鏈企業相較於上一個世代的ITC公司，將以更高的永續標準來持續發展，主要分成4大方向，來加速形成長期穩固的台灣供應鏈。首先，透過現金增資與或各種上市融資以充實長期營運資金，健全資本結構；第二，傳統ITC企業應將高速成長的半導體事業分拆上市，以提高企業價值，強化競爭力；第三，透過併購或股權投資，形成產業聯盟，加速技術合作和業務拓展；第四，發展ESG，以符合客戶、產業與國際投資機構標準。寬量國際顧問何柏杰指出，台灣半導體產業趨勢將出現進口替代、台日合作、台廠出海、商業模式創新、永續傳承與外資投資等6大重點發展。寬量國際顧問郭其龍表示，台灣能源產業如同美國五大湖區的水力發電，是提供產業聚落充足能源與永續發展的重要供應鏈環節，而台積電全公司營運據點使用再生能源比例也將從2023年的11%成長至目標2030年的60%。台積電多年來已扶植上百家台灣半導體供應商，台灣已然成為全球半導體產業的領頭羊。寬量國際自今年1月發表「台灣半導體供應鏈市值10年10倍成長」的論述以來，寬量國際研究覆蓋台灣半導體供應鏈企業已自49家增加至83，包含設備服務、廠區服務與材料服務3大族群。寬量國際研究覆蓋的83家台灣半導體供應鏈企業中，有12家在三月參與第一屆QIC台灣半導體日活動的企業，其今年以來市值平均漲幅為132%，遠優於其餘71家的36%、台灣電子股指數的31%、台灣加權指數的22%。寬量國際表示，作為國際機構投資台灣中小型股的首選門戶，過去10年來已協助超過百家台灣上市與未上市企業與國際投資人建立聯繫，並且提供各式客製化的資本市場服務，展望未來10年，寬量國際將繼續引進國際資本市場的資源，協助台灣半導體供應鏈在國際舞台上蓬勃發展，壯大全球產業與資本市場的影響力。