台積電出海！專家：看好供應鏈複製美國五大湖汽車聚落成功模式

台積電德國廠明（20）日將動土，寬量國際（QIC） 今（19）日表示，看好台灣半導體供應鏈將複製美國五大湖汽車聚落的成功模式，預期台灣半導體供應鏈市值10年將成長10倍，2033年將上看860億美元，市值飆2580億元，而台積電高效率的完成世界級產業鏈的建置和決策，5至10年看不到競爭對手。
寬量國際將於8月20至23日舉辦「第二屆QIC台灣半導體日──台灣半導體供應鏈與再生能源」，再拋出台積電供應鏈題材，並於今日對台灣半導體供應鏈提出產業觀察。寬量國際創辦人暨執行長李鴻基指出，以台積電為核心所產生的半導體與再生能源供應鏈，和自1890年起，美國五大湖區汽車產業的供應鏈聚落與分工，歷經全球化沿用至今有極為相近的過程。
台灣產業發展已有60至70年歷史，以建立相當程度的基礎，另外，台積電由不超過50位最終決策者所組成的同文同種供應鏈團隊，高效率的完成世界級產業鏈的建置和決策，成為台積電領先世界的優勢，「台積電5至10年看不到競爭對手。」
寬量國際認為，台積電將演化出更有效率的系統，與供應鏈企業合作並促進產業鏈夥伴的永續成長，為配合台積電先進製程量產與研發計畫，新一代台灣半導體供應鏈企業相較於上一個世代的ITC公司，將以更高的永續標準來持續發展，主要分成4大方向，來加速形成長期穩固的台灣供應鏈。
首先，透過現金增資與或各種上市融資以充實長期營運資金，健全資本結構；第二，傳統ITC企業應將高速成長的半導體事業分拆上市，以提高企業價值，強化競爭力；第三，透過併購或股權投資，形成產業聯盟，加速技術合作和業務拓展；第四，發展ESG，以符合客戶、產業與國際投資機構標準。
寬量國際顧問何柏杰指出，台灣半導體產業趨勢將出現進口替代、台日合作、台廠出海、商業模式創新、永續傳承與外資投資等6大重點發展。寬量國際顧問郭其龍表示，台灣能源產業如同美國五大湖區的水力發電，是提供產業聚落充足能源與永續發展的重要供應鏈環節，而台積電全公司營運據點使用再生能源比例也將從2023年的11%成長至目標2030年的60%。
台積電多年來已扶植上百家台灣半導體供應商，台灣已然成為全球半導體產業的領頭羊。寬量國際自今年1月發表「台灣半導體供應鏈市值10年10倍成長」的論述以來，寬量國際研究覆蓋台灣半導體供應鏈企業已自49家增加至83，包含設備服務、廠區服務與材料服務3大族群。寬量國際研究覆蓋的83家台灣半導體供應鏈企業中，有12家在三月參與第一屆QIC台灣半導體日活動的企業，其今年以來市值平均漲幅為132%，遠優於其餘71家的36%、台灣電子股指數的31%、台灣加權指數的22%。
寬量國際表示，作為國際機構投資台灣中小型股的首選門戶，過去10年來已協助超過百家台灣上市與未上市企業與國際投資人建立聯繫，並且提供各式客製化的資本市場服務，展望未來10年，寬量國際將繼續引進國際資本市場的資源，協助台灣半導體供應鏈在國際舞台上蓬勃發展，壯大全球產業與資本市場的影響力。
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台灣產業發展已有60至70年歷史，以建立相當程度的基礎，另外，台積電由不超過50位最終決策者所組成的同文同種供應鏈團隊，高效率的完成世界級產業鏈的建置和決策，成為台積電領先世界的優勢，「台積電5至10年看不到競爭對手。」
寬量國際認為，台積電將演化出更有效率的系統，與供應鏈企業合作並促進產業鏈夥伴的永續成長，為配合台積電先進製程量產與研發計畫，新一代台灣半導體供應鏈企業相較於上一個世代的ITC公司，將以更高的永續標準來持續發展，主要分成4大方向，來加速形成長期穩固的台灣供應鏈。
首先，透過現金增資與或各種上市融資以充實長期營運資金，健全資本結構；第二，傳統ITC企業應將高速成長的半導體事業分拆上市，以提高企業價值，強化競爭力；第三，透過併購或股權投資，形成產業聯盟，加速技術合作和業務拓展；第四，發展ESG，以符合客戶、產業與國際投資機構標準。
寬量國際顧問何柏杰指出，台灣半導體產業趨勢將出現進口替代、台日合作、台廠出海、商業模式創新、永續傳承與外資投資等6大重點發展。寬量國際顧問郭其龍表示，台灣能源產業如同美國五大湖區的水力發電，是提供產業聚落充足能源與永續發展的重要供應鏈環節，而台積電全公司營運據點使用再生能源比例也將從2023年的11%成長至目標2030年的60%。
台積電多年來已扶植上百家台灣半導體供應商，台灣已然成為全球半導體產業的領頭羊。寬量國際自今年1月發表「台灣半導體供應鏈市值10年10倍成長」的論述以來，寬量國際研究覆蓋台灣半導體供應鏈企業已自49家增加至83，包含設備服務、廠區服務與材料服務3大族群。寬量國際研究覆蓋的83家台灣半導體供應鏈企業中，有12家在三月參與第一屆QIC台灣半導體日活動的企業，其今年以來市值平均漲幅為132%，遠優於其餘71家的36%、台灣電子股指數的31%、台灣加權指數的22%。
寬量國際表示，作為國際機構投資台灣中小型股的首選門戶，過去10年來已協助超過百家台灣上市與未上市企業與國際投資人建立聯繫，並且提供各式客製化的資本市場服務，展望未來10年，寬量國際將繼續引進國際資本市場的資源，協助台灣半導體供應鏈在國際舞台上蓬勃發展，壯大全球產業與資本市場的影響力。