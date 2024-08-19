租金補貼再延長至2026年　李彥秀批賴政府：只會發錢炒短線

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行政院日前拍板，原四年期的「三百億元中央擴大租金補貼專案計畫」延長至2026年，且明年起申請戶數由50萬戶擴大為75萬戶。對此，國民黨立委李彥秀今（19）日痛批，民進黨政府缺乏長期房價與房屋政策，只想選票，只炒短線，只會發錢，才是今天房價與房租居高不下最主要的原因。李彥秀直指，民進黨執政8年，天天把「居住正義」掛嘴上，賴清德競選期間，開出「百萬社宅」的支票，其中，「租金補貼」就高達五成，也就是說，要補助50萬戶租金。上週，行政院宣布，將租金補貼一口氣擴大至75萬戶，相當於全台八成的租屋族都可享有補貼，「租金補貼」的確短期內減輕了年輕人租屋的負擔，但是也遭到質疑「房租補貼，越補越高。」李彥秀說，事實上，「發錢補貼是最廉價，也是最投機的公共政策」，看似用錢解決一切問題，但是不但形成長期財政負擔，更可能加劇問題的惡化。租金補貼一口氣擴大至75萬戶，加上蔡英文已經完成的12萬戶「新建社宅」，12萬戶「包租代管」，賴清德8年「百萬社宅」目標，不到三個月就「達標」。「根本就是把租屋當社宅，就是民進黨政府偷換概念的炒短線作法」。李彥秀也說，更可憐的是無法參與「租金補貼」的年輕人，自己過去一位助理，剛剛大學畢業，從花蓮北上工作，在北市租了一間地下一樓的小套房，一個月租金將近一萬，但租屋處為「工業用地」，而無法申請「租金補貼」；更有許多房客因為申請「租金補貼」，房東租金收入曝光，被房東知道後，就將把租客趕出去的血淚案例。李彥秀說，8年下來，房價與房租不斷創下歷史新高，去年8月推出的「新青安貸款」不但助長房價推升，亂象叢生，更衍生5年後房市的高度風險。民進黨政府缺乏長期房價與房屋政策，只想選票，只炒短線，只會發錢，才是今天房價與房租居高不下最主要的原因。