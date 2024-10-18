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▲藥行老闆透露，民眾如果有些工作、運動，甚至是姿勢習慣引起的傷痛，其實都會透過來店內抓取中藥材，讓身體傷痛獲得緩解。（圖／shutterstock）

▲透過行氣散內常有的中藥材，讓體內行氣活血幫助利尿退腫、改善挫傷。（圖／shutterstock）

▲翰鳴堂中醫師周宗翰建議，可以透過中藥材或是行氣散，去改善與緩解民眾的傷痛症狀。（圖／醫師提供）

人家總說「百病求醫」不管是西方還是傳統中醫，民眾面對身體疾病，第一時間總是會求醫找解方，一位開業多年的中藥行老闆就透露，看過無數的抓藥民眾，最常見的前三名分別是勞力職業所帶來的疲勞與內傷，以及低頭族、上班族，因固定姿勢造成的不適，最後則是勞動、運動過程中，經常引起的內外傷調理。藥行老闆透露，民眾如果有些工作、運動，甚至是姿勢習慣引起的傷痛，其實都會透過來店內抓取中藥材，讓身體傷痛獲得緩解，而這些病症常用藥，其中就包含了常見的三七、紅花等，具有活血功效，以及散瘀止痛的沒藥等。翰鳴堂中醫師周宗翰就分析，臨床上其實經常會遇到這樣的案例，民眾因為職業或是長時間的不良習慣產生疾病，但為了持續賺錢，就讓身體繼續承受這些疼痛，建議民眾適度休息外，在工作之餘，還是要去檢視生活習慣，從看電視的姿勢、使用手機的頻率等，去改善不良習慣帶來的身體傷害。再來以中醫角度來看，也可以透過中藥材或是行氣散，去改善與緩解民眾的傷痛症狀。至於什麼樣的中藥材可以幫助緩解？醫師點出，民眾可以透過行氣散內常有的中藥材，讓體內行氣活血，因為血滯久了就會造成「瘀」，透過活血藥去活血，再來透過像是澤蘭這類型的中藥材，幫助利尿退腫，還有些行氣散中常見的補腎強骨藥材等，都有助於改善身體，而且除了看不見的傷害，行氣散也可以用於明眼可見的挫傷。不管是從開業多年的中藥行老闆，還是行醫多年的中醫師，都不難看出民眾日常生活有著各種傷痛困擾，呼籲大家除了適度的休息調整，也要積極透過日常的錯誤姿勢修正，再加上中藥材、行氣散的助攻輔助，才能找回健康的身體。