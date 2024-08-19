魏哲鳴《私藏浪漫》再扮霸總！片酬3600萬　竟比《知否》女星低

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▲魏哲鳴過去曾在《賀先生的戀戀不忘》中飾演霸總爆紅，這次在《私藏浪漫》又是霸道總裁的人設，讓粉絲非常驚喜。（圖／官方微博）

▲張佳寧在劇中原先與魏哲鳴只是契約婚姻，沒想到後續兩人墜入愛河，讓先婚後愛的劇情大受好評。（圖／官方微博）

▲由張佳寧（左）、魏哲鳴（右）共同主演的甜寵劇《私藏浪漫》近期爆紅，其中魏哲鳴在劇中的霸道總裁人設和他死下的溫柔反差讓粉絲為之瘋狂，直呼「心臟承受不了！」（圖／官方微博）

大陸甜寵劇《私藏浪漫》由演員魏哲鳴、張佳寧主演，以閃婚高甜的快節奏引發追劇熱潮，是暑期討論度火爆的夯劇。而近期《私藏浪漫》演員片酬曝光，以《知否》走紅的女主角張佳寧片酬高達850萬人民幣（約台幣3800萬），榮登全劇組最高；「霸總專業戶」男主魏哲鳴竟只拿800萬人民幣（約台幣3640萬），低於女主角。而也因《知否》走紅的資深演員劉鈞，在《私藏浪漫》中則飾演張佳寧父親，片酬僅是魏哲鳴的一半，大約400萬人民幣（台幣約1800萬）。陸劇演員魏哲鳴在《賀先生的戀戀不忘》中出演性格孤僻的集團霸總打開知名度，而這次在高甜寵劇《私藏浪漫》中又是「霸道總裁」的人物設定，飾演深情的銀行的高階主管「紀昱恆」，圈粉無數。不過據悉魏哲鳴的片酬僅800萬人民幣，約台幣3640萬，低於女主張佳寧。而女主角張佳寧出道多年，因飾演《知否知否應是綠肥紅瘦》中個性爽朗的「盛如蘭」而爆紅，這次在《私藏浪漫》飾演「塗筱檸」一角，劇中因魏哲鳴母親過世，她與魏哲鳴的2場哭戲演技大爆發，精湛的演出讓粉絲在螢幕前也瘋狂掉淚，引發討論。而張佳寧片酬為850萬人民幣（約台幣3800萬），位居全劇組最高。在《知否》飾演盛老爺「盛紘」的資深演員劉鈞，這次與張佳寧再續父女緣，飾演張佳寧的父親，劇中與女兒「紀昱恆」的搞笑互動也意外引發話題。不過據悉劉鈞的片酬僅有「女婿」魏哲鳴的一半，約400萬人民幣（台幣約1800萬）。新劇《私藏浪漫》由網路小說《辦公室隱婚》改編，劇情描述10年前是高中同學的涂筱檸（張佳寧飾）與紀昱恒（魏哲鳴飾），因為同樣有著必須趕快結婚的需求，因此2人達成協議決定成為夫妻，但在確認關係後，紀昱恒卻又突然成為涂筱檸的上司，被迫展開一段「辦公室秘戀」。