魏哲鳴《私藏浪漫》再扮霸總！片酬3600萬　竟比《知否》女星低

大陸甜寵劇《私藏浪漫》由演員魏哲鳴、張佳寧主演，以閃婚高甜的快節奏引發追劇熱潮，是暑期討論度火爆的夯劇。而近期《私藏浪漫》演員片酬曝光，以《知否》走紅的女主角張佳寧片酬高達850萬人民幣（約台幣3800萬），榮登全劇組最高；「霸總專業戶」男主魏哲鳴竟只拿800萬人民幣（約台幣3640萬），低於女主角。而也因《知否》走紅的資深演員劉鈞，在《私藏浪漫》中則飾演張佳寧父親，片酬僅是魏哲鳴的一半，大約400萬人民幣（台幣約1800萬）。
《私藏浪漫》片酬曝光 魏哲鳴比張佳寧少
陸劇演員魏哲鳴在《賀先生的戀戀不忘》中出演性格孤僻的集團霸總打開知名度，而這次在高甜寵劇《私藏浪漫》中又是「霸道總裁」的人物設定，飾演深情的銀行的高階主管「紀昱恆」，圈粉無數。不過據悉魏哲鳴的片酬僅800萬人民幣，約台幣3640萬，低於女主張佳寧。
而女主角張佳寧出道多年，因飾演《知否知否應是綠肥紅瘦》中個性爽朗的「盛如蘭」而爆紅，這次在《私藏浪漫》飾演「塗筱檸」一角，劇中因魏哲鳴母親過世，她與魏哲鳴的2場哭戲演技大爆發，精湛的演出讓粉絲在螢幕前也瘋狂掉淚，引發討論。而張佳寧片酬為850萬人民幣（約台幣3800萬），位居全劇組最高。
在《知否》飾演盛老爺「盛紘」的資深演員劉鈞，這次與張佳寧再續父女緣，飾演張佳寧的父親，劇中與女兒「紀昱恆」的搞笑互動也意外引發話題。不過據悉劉鈞的片酬僅有「女婿」魏哲鳴的一半，約400萬人民幣（台幣約1800萬）。
「先婚後愛」甜寵陸劇 魏哲鳴、張佳寧上演辦公室戀情
新劇《私藏浪漫》由網路小說《辦公室隱婚》改編，劇情描述10年前是高中同學的涂筱檸（張佳寧飾）與紀昱恒（魏哲鳴飾），因為同樣有著必須趕快結婚的需求，因此2人達成協議決定成為夫妻，但在確認關係後，紀昱恒卻又突然成為涂筱檸的上司，被迫展開一段「辦公室秘戀」。
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陸劇演員魏哲鳴在《賀先生的戀戀不忘》中出演性格孤僻的集團霸總打開知名度，而這次在高甜寵劇《私藏浪漫》中又是「霸道總裁」的人物設定，飾演深情的銀行的高階主管「紀昱恆」，圈粉無數。不過據悉魏哲鳴的片酬僅800萬人民幣，約台幣3640萬，低於女主張佳寧。
而女主角張佳寧出道多年，因飾演《知否知否應是綠肥紅瘦》中個性爽朗的「盛如蘭」而爆紅，這次在《私藏浪漫》飾演「塗筱檸」一角，劇中因魏哲鳴母親過世，她與魏哲鳴的2場哭戲演技大爆發，精湛的演出讓粉絲在螢幕前也瘋狂掉淚，引發討論。而張佳寧片酬為850萬人民幣（約台幣3800萬），位居全劇組最高。
在《知否》飾演盛老爺「盛紘」的資深演員劉鈞，這次與張佳寧再續父女緣，飾演張佳寧的父親，劇中與女兒「紀昱恆」的搞笑互動也意外引發話題。不過據悉劉鈞的片酬僅有「女婿」魏哲鳴的一半，約400萬人民幣（台幣約1800萬）。
「先婚後愛」甜寵陸劇 魏哲鳴、張佳寧上演辦公室戀情
新劇《私藏浪漫》由網路小說《辦公室隱婚》改編，劇情描述10年前是高中同學的涂筱檸（張佳寧飾）與紀昱恒（魏哲鳴飾），因為同樣有著必須趕快結婚的需求，因此2人達成協議決定成為夫妻，但在確認關係後，紀昱恒卻又突然成為涂筱檸的上司，被迫展開一段「辦公室秘戀」。