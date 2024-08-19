被問Jokic是不是世界最強？美國奧運金牌Noah Lyles尬回：他是誰

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在巴黎奧運奪下男子100公尺金牌的美國短跑好手Noah Lyles，在近期受邀由前NFL明星球員Shannon Sharpe主持的Podcast節目「NightcapShow」節目中Sharpe問Lyles，他是否認為Nikola Jokic是目前全世界最強籃球員，只見Lyles一臉尷尬的回答：「老實說，我不知道他是誰。」Lyles本次受邀擔任NightcapShow的來賓，主要是回應由NFL邁阿密海豚外接手Tyreek Hill提出的45公尺賽跑邀約，對於Hill提出的挑戰，Lyles表示Hill只是要刷一波流量，並直言：「如果Hill真的想要跟人賽跑，他應該要像DK Metcalf（西雅圖海鷹外接手）一樣，直接參與田徑聯賽，我沒那個時間應付他。」Hill在先前接受採訪時表示：「我不會以很大的落差獲勝，但我會擊敗Noah Lyles。」對此Lyles回應：「如果他很認真對待這件事，那你會在跑道上看見我。」而Hill在高中時期曾代表美國參與2012年世界青年田徑錦標賽，並獲得男子400公尺接力金牌，這也是為什麼Hill敢和Lyles提出挑戰的原因。在節目中，Sharpe也和Lyles談到關於籃球方面的話題，當Sharpe問問Lyles，他是否認為Nikola Jokic是目前全世界最強籃球員時，Lyles先是冷笑一聲，然後回答：「老實說，我不知道他是誰。」讓Sharpe一臉尷尬。