李珠珢也有「死亡視角」？這塊肉肉藏不住　粉絲暴動：暈船了

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李珠珢吃冰時略微鼓起的下巴肉，讓粉絲覺得超級可愛。（圖／李珠珢IG）

▲李珠珢在韓國、台灣都擁有超高人氣，是十足的啦啦隊新星。（圖／李珠珢IG）

今年才剛滿20歲的南韓啦啦隊女神李珠珢，靠著一支「三振舞」在台灣爆紅，掀起一陣模仿潮。而李珠珢精緻如洋娃娃般的外型也被網友形容就像AI生成一樣，近乎完美，但誰也沒想到，條件如此優越的李珠珢居然也有「死亡視角」。近日李珠珢被球迷俯拍捕捉到雙下巴，肉肉的臉頰讓網友更愛了，直呼「快要被她融化」。李珠珢加入韓國職棒起亞虎啦啦隊後人氣急速攀升，今年更和隊友應邀來台交流，吸引破萬民眾擠進球場朝聖。回韓國後，李珠珢IG也頻頻轉發與台灣相關的限時動態，還特地為台灣之行設立精選，讓不少球迷敲碗，希望李珠珢能轉隊來台灣發展。除了親民的個性外，李珠珢小巧的瓜子臉搭配水汪汪大眼，AI級的美貌也經常受到稱讚。不過近日就有網友發現，李珠珢也不是全然的「零死角美人」，她IG曾PO出一段自己在球場邊休息吃冰的畫面，當時拍攝角度由下往上，精準捕捉到李珠珢低頭時微微浮現的雙下巴。不過李珠珢絲毫不在意，繼續旁若無人地把手上的冰吃完，可愛模樣融化粉絲。許多網友也湧入李珠珢的IG留言，｢我又暈船了」、「好吃嗎？好像常看到妳吃這瓶冰」、「完全可以當代言人的那種」、「到底哪裡有兩個下巴」、「臉頰嘟嘟的好可愛」、「如果這是雙下巴，那我有20個下巴」、「這個下巴真的是太可愛了」。隨著李珠珢在台人氣攀升，其實也有不少韓國粉絲擔心李珠珢真的萌生來台灣的念頭，因此開玩笑發起抵制台灣活動，揚言要拒吃鳳梨酥、拒喝珍珠奶茶，希望把李珠珢留在韓國，呼籲球團趕快跟李珠珢簽訂「終身合約」。