Jokic將聯手「最強外援」Micic？美媒曝金塊有意打造奧運銅牌連線

Jokic將聯手歐洲「最強外援」Micic？丹佛金塊當家球星Nikola Jokic參與本屆巴黎奧運男籃項目，展現全方位身手，搭配歐洲「最強外援」Vasilije Micic的外線火力，領軍塞爾維亞奪下銅牌。今（19）日就有美國媒體爆料，指出金塊有意招攬目前為夏洛特黃蜂效力的Micic，試圖讓兩人在NBA中聯手，重現塞爾維亞的奧運銅牌連線。
轉戰黃蜂打出身手 金塊交易有難題
Micic過去在歐洲籃壇留下豐功偉業，曾獲得1次MVP，並帶隊奪下2次歐洲聯賽MVP，在上賽季旅美轉戰NBA前，獲得歐洲「最強外援」綽號，雖然在奧克拉荷馬雷霆表現不如預期，但在季中被送往黃蜂後，逐漸找回身手，共出賽30場，場均可以繳出10.8分、2.1籃板、6.2助攻。
本次巴黎奧運和Jokic組成內外連線，場均攻下13.3分、2.3籃板、4.5助攻，是塞爾維亞能夠奪下銅牌的重要功臣之一。因此，NBA知名記者Marc Stein近日就爆料指出，金塊有意從黃蜂交易來Micic，再現奧運的塞爾維亞連線。
不過此筆交易執行起來並不容易，根據該報導指出，目前金塊距離第二條奢侈線僅剩500萬美元（約合1.6億元新台幣），但Micic和黃蜂本季的合約為770萬美元，且下賽季有810萬美元的球隊選擇權，因此有可能會觸發金塊的第二層奢侈稅，將是交易進行的一大難題。
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Micic過去在歐洲籃壇留下豐功偉業，曾獲得1次MVP，並帶隊奪下2次歐洲聯賽MVP，在上賽季旅美轉戰NBA前，獲得歐洲「最強外援」綽號，雖然在奧克拉荷馬雷霆表現不如預期，但在季中被送往黃蜂後，逐漸找回身手，共出賽30場，場均可以繳出10.8分、2.1籃板、6.2助攻。
本次巴黎奧運和Jokic組成內外連線，場均攻下13.3分、2.3籃板、4.5助攻，是塞爾維亞能夠奪下銅牌的重要功臣之一。因此，NBA知名記者Marc Stein近日就爆料指出，金塊有意從黃蜂交易來Micic，再現奧運的塞爾維亞連線。
不過此筆交易執行起來並不容易，根據該報導指出，目前金塊距離第二條奢侈線僅剩500萬美元（約合1.6億元新台幣），但Micic和黃蜂本季的合約為770萬美元，且下賽季有810萬美元的球隊選擇權，因此有可能會觸發金塊的第二層奢侈稅，將是交易進行的一大難題。