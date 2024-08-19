Jokic將聯手「最強外援」Micic？美媒曝金塊有意打造奧運銅牌連線

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▲塞爾維亞當家主戰中鋒Nikola Jokic，在巴黎奧運上6場比賽下來，場均能夠貢獻18.8分、10.7籃板、8.7助攻，最終也率隊一舉奪下銅牌。（圖／美聯社／達志影像）

Jokic將聯手歐洲「最強外援」Micic？丹佛金塊當家球星Nikola Jokic參與本屆巴黎奧運男籃項目，展現全方位身手，搭配歐洲「最強外援」Vasilije Micic的外線火力，領軍塞爾維亞奪下銅牌。，雖然在奧克拉荷馬雷霆表現不如預期，但在季中被送往黃蜂後，逐漸找回身手，共出賽30場，場均可以繳出10.8分、2.1籃板、6.2助攻。本次巴黎奧運和Jokic組成內外連線，場均攻下13.3分、2.3籃板、4.5助攻，是塞爾維亞能夠奪下銅牌的重要功臣之一。不過此筆交易執行起來並不容易，根據該報導指出，目前金塊距離第二條奢侈線僅剩500萬美元（約合1.6億元新台幣），但