好市多「辻利抹茶雪糕16元」優惠快搶！COLD STONE酷聖石買一送一

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▲好市多獨家「辻利茶舗抹茶雪糕一支16元」，即日起至8月29日限時11天促銷優惠開搶。（圖／辻利茶舗提供）

▲推薦抹茶控開喝「辻利茶舗抹茶沖泡飲」，在辦公室或家裡都可以輕鬆嚐鮮。（圖／辻利茶舗提供）

▲COLD STONE酷聖石官方LINE好友限定「冰淇淋買一送一」優惠券。（圖／翻攝自COLD STONE酷聖石FB）

8月兩大消暑優惠一次整理快囤貨！好市多「健司X辻利茶舗抹茶雪糕」獨家限時優惠今（19）日起促銷，相當於每支雪糕只要16元可以先搶了；COLD STONE酷聖石則有官方LINE好友限定優惠券，爽吃中杯以上「冰淇淋買一送一」，最新「桃芒蜜語」放入水蜜桃果丁與芒果丁兩種果肉一次品嚐好滿足。好市多獨家聯名辻利茶舗超人氣抹茶商品！日本進口「健司X辻利茶舗抹茶雪糕」，選用百年老舖上等宇治抹茶，將優雅濃郁茶香結合醇厚絲滑奶香，和諧風味夏天吃也很適合。即日起至8月29日限時11天，在好市多獨家販售還推出超狂促銷優惠，每盒24支現在促銷價只要389元（原價499元），幫大家現省110元，換算下來相當於每支雪糕只要16元入手，下班就衝去搶囤貨了。另外推薦「健司X辻利茶舗抹茶沖泡飲」，選用100%日本進口優質抹茶粉，茶香渾厚、尾韻回甘，喜歡濃郁正宗日本味的抹茶控必喝。每袋內含30包、每包22克，售價399元。COLD STONE酷聖石則有官方LINE好友限定「買一送一」優惠券，只要加入酷聖石冰淇淋官方LINE好友就能現領，到門市出示優惠券可享中杯以上「冰淇淋「買一送一」，推薦最新「桃芒蜜語」放入水蜜桃果丁與芒果丁，兩種Juicy果肉一次品嚐好滿足。提醒大家，冰淇淋任選口味，不含脆餅/桶裝；價低者為優惠品項，本優惠限酷聖石冰淇淋直營門市使用。