48歲李維維為凍卵砸百萬！「至今未婚」聽1句話痛哭：爸媽都放棄

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李維維表示，她凍卵的10年間花了上百萬。（圖／緯來提供）

▲芳瑜（左起）、賴薇如、王俐人、李維維上《甄心分享小琳鐺》暢談大齡女子生育問題。（圖／緯來提供）

48歲李維維感情空窗多年，她在節目《甄心分享小琳鐺》分享，10年前就開始凍卵，當時聽到醫生說她卵子品質會不好，還在診間爆哭。她也自己也不了解喜歡什麼樣的對象，但還是有一眼就能斷定頻率合不合的本能，坦言爸媽已經放棄要她結婚，只要過得好就好。李維維說，她10年前凍卵花費大概8到9萬元，每個月還需要卵子冷凍保存費9千，這期間花了上百萬，當時她心想自己單身沒對象，週邊的朋友都已經結婚生子，基本上超過35歲就是高齡產婦，那時她已經38歲了，擔心日後有愛人出現，卻沒有卵子怎麼辦，對此，醫生也分析：「像妳已經38了，妳的卵與身體狀況每況愈下，最好每個月至少有1、2顆卵的時候都來取。」李維維坦言，雖然醫生說的是實話，她想到不管怎麼努力就是會衰老，加上這是不可逆的，讓她悲從中來打給妹妹爆哭，妹妹反而還安慰她說，「妳現在是要生小孩了嗎？那幹麻花了錢還在那邊哭？」關於沒結婚這件事情，李維維也被朋友問過，「是不是祖墳有問題？或是沒有拜爺爺？」李維維說，她爸媽已經放棄了，覺得她只要過得好就好，反而是周遭的朋友跟她說，女生一定要結婚生子才算完整。傳統觀念讓佩甄忍不住驚呼：「到底是誰說的啊？」朋友都勸李維維，現在這個年紀已經不是喜不喜歡，而是條件很重要，最好是他能養活妳。她還曾經被迫出去相親二次，而且是只有兩人單獨，她說，當她坐下來看到對方走過來的樣子就知道TONE不對，還傳訊息給友人求救：「你可以來帶我回家嗎？」李維維透露，自己現在這個年紀，大概只要跟對方LINE幾句話就能知道能不能繼續聊下去；但她其實也不知道想要什麼對象，沈玉琳舉例讓她選，「像陳志強這種型的可以嗎？」李維維立刻打槍，「不行！他控制狂。」沈玉琳又再追問：「黃志瑋這型的可以嗎？」李維維也拒絕，「不行那個太愛玩了！」被問到許光漢、PAUL，李維維卻都覺得可以。