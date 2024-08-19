陰間大法師一聲令下！「巴布縮頭怪」現身高雄輕軌展開人間巡迴

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▲提姆波頓全新作品《陰間大法師》，搭上農曆七月鬼門開時期，趣味宣傳電影。（圖／華納兄弟）

鬼才導演提姆波頓的全新作品《陰間大法師》，故事圍繞著迪茲家族三代多年後的人生，在通往來世的入口被打開後，人間與陰間都開始出現意想不到的麻煩。適逢農曆七月鬼門開，即日起至9月5日，陰間大法師指派陰間歐BOB「巴布縮頭怪」擔任陰間使者，到台灣進行人間巡迴，影迷搭乘高雄捷運環狀輕軌，可以與他熱情拍照留念。在《陰間大法師》片中，長大後的莉蒂亞迪茲（薇諾娜瑞德 飾演）利用她能看到鬼魂的超自然能力，成為靈異節目《莉蒂亞迪茲之鬼屋》的主持人，但與16歲的女兒亞斯翠（珍娜奧特嘉 飾演）的關係非常緊繃。亞斯翠則因為她與眾不同的生活方式和對事情的看法，讓她在學校中顯得格格不入，也認為媽媽莉蒂亞根本就是一個騙子。而莉蒂亞的母親笛麗雅迪茲（凱薩琳奧哈拉 飾演）仍然是藝術家，現在除了雕塑以外也會從事行為藝術，但是她的作品多半還是非常荒謬且偏門。敏感的羅瑞（賈斯汀瑟魯斯 飾演）除了是莉蒂亞的經紀人，也是她的未婚夫，也算是情感上的操控者，因為他很積極地想讓莉蒂亞的演藝生涯更上一層樓。在陰間這一端，穿著招牌的黑白條紋西裝、調皮搗蛋的陰間大法師（麥可基頓 飾演），全身散發那種迷死人不償命的魅力，又再度找到方法騷擾迪茲一家人。有著寬大墊肩和寬領片的西裝造型，且總是一臉驚恐的陰間歐BOB「巴布縮頭怪」，則專門完成陰間大法師交辦的任務。