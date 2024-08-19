被周潤發「身體接觸」！香港女星跑出片場嚇哭：太害羞了

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▲廖安麗（左2）生性害羞，為了改變自己才去報考演員訓練班，曾演出古裝劇《楚留香》。（圖／微博）

▲周潤發（左）、廖安麗（右）拍攝電視劇《強人》時飾演一對兄妹。（圖／微博）

▲廖安麗（左1）近年來積極復出，參與的電影、舞台劇都有好口碑。（圖／微博）

66歲香港女星廖安麗出道多年，拍攝過多部電影、電視劇，曾在《神鵰俠侶》中飾演郭芙一角讓她走紅，可惜她在婚後就逐漸淡出演藝圈，直到離婚才又重新出來拍戲。近日廖安麗接受港媒專訪時，也談到過去和巨星周潤發的合作，她說自己剛出道時很害羞，被周潤發捉弄、發生「身體接觸」，竟讓她當場嚇哭，還一度很害怕發哥。廖安麗接受《香港01》專訪，談自己出道入行發生的故事。廖安麗說她自幼就很害羞，為了突破自己才在某年暑假報名一場話劇演出，當時就被恩師黃百鳴相中，告訴她「妳身體裡面是流著戲劇的血」，才讓廖安麗鼓起勇氣入行，隨後通過香港無綫電視（TVB）第6期演員訓練班，在1977年正式出道。入行後廖安麗拍攝多部無綫電視作品，合作過不少大咖藝人，其中就包括周潤發。被問到當年為什麼被發哥嚇哭時，廖安麗笑說她忘記兩人當時是在合作哪部戲，但對這件事有印象，因為自己剛出道還很害羞，不像其他演員這麼會跟彼此互動，周潤發又很「調皮」，舉止都比較豪放，某次捉弄她時發生「身體接觸」，讓她直接嚇傻。廖安麗說自己當時跑出片場就大哭了，「我覺得很接受不了，覺得好像很害羞」，不過廖安麗也強調那是「當時的感覺」，現在如果再發生她當然不會怕，還可以跟發哥一起玩。不過廖安麗並未細談發哥到底是做了哪個動作才嚇到她，但廖安麗說那時確實有因為這件事害怕甚至避開周潤發，而如今早就不在意了。除了拍電視劇外，廖安麗和女星戚美珍、景黛音也曾共同主持綜藝《歡樂今宵》，在1980年代3人還被並稱「EYT三小花」。可惜廖安麗在1986年就和丈夫結婚，陸續生下兩個女兒後她就鮮少拍片，專心幫老公一起打理婚紗攝影事業。不過值得一提的是，廖安麗在1996年，曾以電影《浮生》入圍第33屆金馬獎最佳女配角，是她演藝事業上首次獲得獎項提名。近年來廖安麗也積極復出，除了參與舞台劇外還接拍電視劇《依家有喜》，2012年和攝影師老公葉青霖離婚後，廖安麗又參與電視劇《警界線》的拍攝，演技頗受好評。