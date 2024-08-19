股災已過？谷月涵：啟動降息恐帶風險　台股下半年仍有望破前高

我是廣告 請繼續往下閱讀

台股8月初經歷股災襲擊，近期隨著美股回神反彈，不過隨著9月美國聯準會啟動降息機會高，全球股市是否將再次受到波動？「台灣先生」谷月涵今（19）日受訪表示，以過往經歷來看，降息啟動後，股市多半有跟著往下走的風險，不過若能穩住，仍有機會突破高點，建議投資人採取長期投資。寬量國際將於8月20至23日舉辦「第二屆QIC台灣半導體日──台灣半導體供應鏈與再生能源」，再拋出台積電供應鏈題材，並於今日對台灣半導體供應鏈提出產業觀察，會後有「台灣先生」之稱的寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）接受媒體聯訪，針對全球股市與台股展望發表看法。谷月涵指出，台股目前正經歷跌深後的反彈，速度之快，若AI動能持續助攻，股市仍有望向上開展。台股近日站回22000點，是否代表股市最壞的情況已過，下半年還有機會再創新高嗎？他表示，機會絕對是有，若能再創新高，代表還有上漲空間，8月股災也已降低風險。從資金面來看，自6年前中美貿易戰開打至今，台股是亞股中表現最好的市場之一，雖有外資退出市場，但仍可等待資金緩慢回流，目前新進來的資金算是蠻豐富的。近期美國經濟數據已逐漸透露經濟衰退的訊息，聯準會9月將啟動降息，對此，谷月涵表示，從過去的歷史來看，只要聯準會開始降息，股市通常也會跟著往下走，此情歸因於聯準會通常反應比較慢，且要能確定通膨已被消滅，才會確定要實施降息，而到了這個時候經濟已然受到傷害。他建議，成功的人都是「長期投資」，且如今在風險較高的情形下，仍要抱持危機意識，絕對不要All in，更不要採取槓桿融資。