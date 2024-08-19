Curry、KD在奧運奪金後立刻被藥檢！Edwards爆料：我們沒辦法慶祝

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巴黎奧運已經落幕，不過選手們在五環戰場上的驚人表現以及場下趣聞仍被粉絲們所津津樂道。近期美國男籃球星Anthony Edwards在訪談中透露，他和Kevin Durant以及Stephen Curry在金牌戰之後被要求接受藥檢，導致他們無法在更衣室中和其他成員一起慶祝。最近，Edwards和Durant與前NBA球員Jalen Rose一起參加了Fanatics Fest的訪談。其中談到許多他們在美國男籃效力時的一些場下趣事，其中最受矚目的無疑是Edwards爆料他和KD、Curry必須在金牌戰後接受藥檢一事。「我們接受了藥檢。是的，我們當下不能在更衣室裡慶祝，因為我、他和Steph必須接受藥檢什麼的。」Edwards在訪談中爆料，在金牌戰擊敗法國隊完成連霸後，美國隊球員們在更衣室裡慶祝。然而，他以及KD和Curry不能參與其中，因為他們必須立即接受藥物測試。Rose聽到此事也是打趣地表示，Curry在金牌戰中的表現，確實應該要被藥檢，他此役三分球13投8中，拿下24分，並在最後幾分鐘接管比賽。Edwards也笑說：「他（Curry）在對塞爾維亞的那場比賽就應該被藥檢了」，那場比賽Curry投進9記三分球，得到36分。藥檢是維持奧運比賽神聖公平性的重要環節，2024年巴黎奧運會在官方網站上稱：「國際奧委會制定了零容忍政策來打擊作弊行為，並追究任何使用或提供興奮劑產品責任的人的責任。」自1968年墨西哥奧運以來，奧運藥檢就一直存在。打擊作弊和興奮劑者必須使用最嚴格的藥物檢測方法，每個奧運運動員都得接受這些隨機的藥物測試，特別是在比賽之前後。而在NBA，球員接受藥物使用測試也是很常見的。有時，當運動員展現出令人驚嘆的表現時，他們會被隨機接受測試。根據CBA所謂的「禁毒計畫」第6條，其中提到可以隨時對球員進行違禁物質測試，而無需事先通知球員。