爸替兒存股「18年賺849萬」！報酬率飆160%　曬存股清單全場跪了

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▲原PO替小孩存股18年，如今報酬率已經高達約160%，從成本326萬元增加到849萬元。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO在2019年9月疫情最嚴重時，買了第一張台積電股票，成為存股組合裡賺最多的項目。（圖／美聯社／達志影像）

許多父母為了孩子的未來，都會提前替小孩把歷年壓歲錢存起來，長大後再將帳戶直接給孩子。不過，一名爸爸今（19）日在網路上分享，他不只替小孩將錢存起來，還拿去「無腦存股」，18年後報酬率竟已高達約160%，從成本326萬元增加到849萬元，同時也公開存股清單，超狂成績讓一票網友看傻直呼：「天啊，孩子出社會就有近千萬資產！」該名網友今日在Dcard中發文，他以「幫小孩無腦存股18年」為題，表示小孩出生後隨即開戶，每年小孩壓歲錢、夫妻兩人領的微薄年終都一點一點存進去，並運用錢購買股票，，「換算下來，平均每年才8%多，也沒多厲害，但這麼多年來好像也沒提心弔膽過。」原PO坦言，原本自以為是股神，結果自己多年存款虧到現在，只剩下10張國泰，但孩子的帳號多年以來都是「無腦亂買」，只進不出也不敢亂動，反而成效十分可觀。他也細數這18年來的買股經歷，「孩子的錢，保守起見，因為電子業看不懂，所以剛開始都沒買電子股，只買自己身邊看得到的。」原PO在，「因為長官說他台灣土地很多，不會倒」；因為平常都吃桂格燕麥，；2011年因為剪頭髮阿姨說她了買很多長榮海，；2013年因為家裡警衛是中興保全，；2010年因為平常都會去7-11買咖啡，便，「感覺每買一杯咖啡，有0.0000001元會回到自己身上，爽就好。」原PO也透露，組合裡賺最多的，其實是2019年9月疫情最嚴重時，，「那時總覺得身為台灣股民，沒有台積電怪怪的，終於就大膽用存的股利買了第一張電子股。」也因為都只持有1張，也不怕哪家突然倒閉，因此從沒特別去關心，就莫名存到現在。18年來每個股票都有一個故事背景，但也有反面例子，「例如我常吃摩斯漢堡⋯結果套牢到現在。」貼文一出，網友們紛紛留言，「天啊，孩子出社會就有近千萬資產，光領股息就能過上很不錯的日子」、「如果每個父母都有這樣做，讓小孩剛出社會就贏在起跑點這樣就足夠了」。但也有人直言「先別管獲利，光是有能力投入300萬的父母就沒多少了好嗎？很少有父母除了養小孩花費外，還有能力另外投入金錢」，還有人建議原PO不要太早告訴小孩這個帳戶的存在，避免產生擺爛心態，最後變成啃老族。