LINE有隱藏新版特效！聊天室打「2關鍵字」就現身　氣球飄起超嗨

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▲期間內只要輸入２組關鍵字，就可讓聊天室飄起氣球，讓社群瞬間變成派對現場嗨翻。（圖／官方提供）

▲LINE社群全球5週年社群主頁與封面也有小驚喜特效。（圖／官方提供）

「LINE社群」功能上線第5週年啦！為了分享這個喜悅，LINE官方也特別推出期間限定的5週年聊天室特效，只要輸入2組關鍵字，就可讓聊天室飄起氣球，讓社群瞬間變成派對現場嗨翻！輸入關鍵字，就能一起透過聊天室特效祝LINE社群生日快樂！8月19日 (一) 10:00 至 8月26日(一) 10:00◾LINE iOS 9.15.0以上◾LINE Android 10.2.以上（且 Android OS 7.1 以上）如果您的手機 LINE 版本為12.0.0(含)以上，輸入關鍵字出現聊天室特效時，關鍵字將會以連結形式呈現，之後若是想要重播聊天室特效，點擊關鍵字連結就可以囉！不用一直洗版朋友訊息也可以重複欣賞LINE社群全球5週年的歡慶特效！(如果想要透過輸入關鍵字召喚特效也是可以的唷！)若上述版本和關鍵字皆符合，但卻沒有出現LINE社群全球5週年歡慶特效的話，請嘗試將 LINE 重新開啟，或到 LINE 設定中的「聊天室背景特效」中確認是否開啟（延伸閱讀：如何關閉/開啟聊天室背景特效）這個設定是預設開啟，若之前有不小心關掉的話，可以重新打開喔！除了上述特效之外， LINE社群全球5週年社群主頁與封面也有小驚喜特效，LINE社群自2019在日本、泰國首發上線，以興趣與主題為導向的社群聊天室、支援最高5000人互動群聊，深受全球用戶喜愛！在台灣自2020上線以來，每天更是有各式的主題聊天室在LINE社群中熱絡地進行分享與交流。