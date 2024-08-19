反罷免謝國樑起風？他示警「綠營將出奧步」：準備上演一場大戲

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中選會16日宣布基隆市長謝國樑罷免案成立，投票日訂在10月13日。曾參選基隆市議員的國民黨員紀文荃指出，基隆市民反對罷免意識覺醒情況下，謝國樑民調不斷上升，越打越強，但他提醒，綠營將奧步盡出，國民黨與謝國樑團隊一定要謹慎面對，防止綠營及罷免團體任何可能的抹黑栽贓。紀文荃今（19）日在臉書發文指出，繼前總統馬英九前後2次來基隆後，這週台北市長蔣萬安、桃園市長張善政又相繼來基隆支持相挺，越來越多基隆市民到場支持，感覺藍軍的氣勢逐漸聚集，基隆原本就是藍大於綠，加上基隆市民反對罷免意識覺醒情況下，謝國樑民調不斷上升，越打越強。紀文荃認為，藍軍大集結，加上罷免團體不斷以惡劣和讓人反感的方式欺負騷擾謝國樑，更是引起大多數民眾的反感厭惡，而在謝國樑市府東岸連四勝後，罷免團體的罷免理由已經蕩然無存，現在更是硬擠出許多荒唐理由，甚至網軍失去攻擊重心地在網路上喊出「罷免關NET事件什麼事」，讓許多民眾越來越傻眼；在近期的基隆市政活動上，不但越來越多民眾氣憤的站出來和罷免團體抗爭，也在氛圍上感受到基隆市民對謝國樑的支持，甚至陸陸續續許多里長及民間團體表態支持反對罷免，讓綠營手足無措。不過紀文荃指出，雖然從民調及氣勢上來看勝券在握，但他也要提醒國民黨及謝國樑團隊，在謝國樑民意不斷上升的情況下，綠營的小動作不斷；他透露自己得到可靠的消息，除了部分綠營人士大動作拜訪民間樁腳外，更是砸大資源準備找人反串栽贓陷害上演一場抓賄選大戲 ，接著利用媒體輿論反撲，藉此操作影響民意。紀文荃說，綠營奧步盡出，後續會不會有人跳出來指稱謝國樑團隊賄選，「我想這是非常有可能的，國民黨與謝國樑團隊一定要謹慎面對，防止綠營及罷免團體任何可能的抹黑栽贓。」