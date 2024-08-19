內幕／民眾黨重傷、黃珊珊2026出局　蔣萬安連任之路回歸藍綠對決

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民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金申報不實風暴，重創民眾黨支持度，展望2026縣市首長選舉佈局，被外界視為是假帳案始作俑者的黃珊珊恐提早出局，台北市長蔣萬安連任之路將回歸藍綠對決，更糟的情況，恐連帶影響黨內另一顆太陽、民眾黨立委黃國昌叫板新北市長選舉藍白合本錢。民眾黨近日深陷政治獻金做假帳風暴，屋漏偏逢連夜雨，不只前幕僚、綠營側翼不斷爆猛料，就連小草也都快跑光。根據台灣民意基金會最新政黨民調，柯P最引以為傲的大學及以上教育程度「高學歷」支持者，以及高階白領，民眾黨在三黨中敬陪末座，昔日風光不在。對於一向主張藍白合作的好戰友國民黨，儘管黨中央定調「護柯打珊」，頻頻送暖柯文哲，但仍有人不管黨內步調，像是藍營議員鍾小平、游淑慧堅持猛打柯文哲，鍾小平甚至在爭議起初就搶第一告發柯文哲，讓主張藍白合的黨內立委超不解。黨務人士指出，黃珊珊在藍營支持者中仇恨值高，又被外界視為藍白合破局的頭號戰犯，再加上其支持者死忠程度和數量都不及柯文哲，在這次民眾黨陷入做假帳疑雲情況下，國民黨不可能「無腦護航」，因此，定調「打黃珊珊護柯文哲」，便成為本次攻防主軸。「藍委要是少了幾個，民進黨就會是多數，立法院還是非常需要民眾黨立委奧援。」黨務人士也補充，不只國會需要民眾黨，再接下來基隆市長謝國樑罷免案中，甚至展望到2028總統大選選情，民眾黨支持力道都是不可忽視的一環。不過，國民黨全力打黃珊珊，背後其實還有另一層含義，就是要靜待黃珊珊2026年縣市長選舉先出局，屆時台北市長選舉若回歸藍綠對決，國民黨明日之星蔣萬安的連任之路，少了第三勢力分票後，相對而言就會「更好選」。由於民眾黨不分區立委都有「兩年條款」，要求當選的不分區立委任期兩年後辭職，「雙黃」中民眾黨立委黃國昌早鬆口新北市長是選項，而上次競選台北市長失利的黃珊珊，理所當然被視為白營再戰首都的不二人選。黨內人士分析，台北市基本盤藍大於綠，只要蔣萬安在這兩年內不要失分，持續靠市政成績說服選民，就能輕而一舉連任。而且回歸藍綠對決，要是能吸納民眾黨支持者回鍋投給蔣，衝高投票率，也替他未來競逐總統大位多了更多底氣。不過，黨內人士也建議，雖然目前黃珊珊2026選情看似無望，但蔣萬安要競逐大位仍有一大難題，正是人才不足的窘境，因此，2026勢必得派出自家人馬選地方民代，提早為政治前途佈局鋪路，鞏固未來藍營新霸主地位。民眾黨遇上史無前例的做假帳醜聞，被外界視為是始作俑者的黃珊珊支持度受創，連帶重擊民眾黨誠信，展望2026地方大選，黃珊珊提早落馬，黃國昌恐怕也失去在新北市長選舉叫板藍白合的本錢，沒理由堅持要「當老大」，屆時如果連地方首長選情都堪憂，更會連帶影響全台22縣市地方民代選情，也替民眾黨未來蒙上陰影。