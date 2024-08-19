《聽海湧》首播3大哭點惹40萬人噴淚　觀眾預言橫掃明年金鐘獎

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▲黃冠智挑戰演技巔峰，寫下角色心境「只有這樣才能生存」。（圖／公視）

▲黃冠智（中間）演技爆發，觀眾皆對這場戲與領事、指揮官對峙的戲碼印象深刻。（圖／公視）

公視出品的臺灣首部二戰懸疑劇集《聽海湧》於17日一口氣播出2集，公視+在開播前決定開放全球觀看，當晚追首播的粉絲來自臺灣、日本、美國、新加坡、德國、泰國、柬埔寨七國粉絲湧入，首兩集全台觀眾總觸及人數達40.39萬人，許多網友看完後分享激動心情，甚至有許多人預言該劇將橫掃明年金鐘獎。《聽海湧》劇中三大哭點引起觀眾熱烈迴響，其中一場臺籍戰俘監視員黃冠智與中華民國領事施名帥、日本指揮官塚原大助三方對峙的戲碼，黃冠智表示，自己拿到劇本後，就認定該場戲就是角色新海輝的核心場次，他在播出後也寫下角色當下心境：「只有這樣才能生存、只有這樣才能證明自己。」他透過語氣和神情的變化展現強大演技，許多人在看完該場戲後立刻落淚，認為黃冠智在該場戲以通譯的角色被夾在塚原大助和施名帥之間，簡直就是現代臺灣人面對的困境。第二大哭點是吳翰林飾演的新海志遠被國際法庭控訴犯下溝渠屠殺案，只能待在監牢裡被迫接受他人安排的命運，觀眾表示：「他每一幕靜靜的眼神都逼人流淚。」當劇情演到吳翰林與初戀櫻子（Runa飾演）在海蝕洞告別並約定再見的情節時，雖然畫面極致唯美，對比吳翰林在戰後身陷囹圄的遭遇，再度讓許多網友為他淚眼婆娑，吳翰林回想這場「海岸吻」，當天環境充滿挑戰：「天氣微冷且海浪很大，Runa一開始顯得有些緊張，但開拍後互遞暖暖包、毛巾，我們彼此也都漸入佳境。」談到對Runa的第一印象，吳翰林說：「起初覺得她是一個很文靜、很有氣質的女生。認識之後發現她私下其實還蠻活潑的。」這樣的反差也讓兩人在拍攝中更加融洽。吳翰林還透露：「也是在最後才拍，兩人都更安心、更自在的時候完成拍攝。」方能完美捕捉那份深情告別的氛圍。第三大哭點是《聽海湧》片尾的吟唱，導演孫介珩特地邀請金曲歌手巴奈吟唱《望你早歸》，導演孫介珩表示這首歌傳達了戰後臺灣人盼望歸人的心。在錄音時，他原本要求巴奈想像著海邊、以輕哼的方式來表達，但遇到困難，巴奈要求以自己的方式完成錄音，為被困住的人們帶來了回家的希望，當導演孫介珩看了《巴奈回家》這本書後，恍然大悟對於巴奈「回家」的深層意義，了解巴奈經歷的觀眾也全都在片尾飆淚。