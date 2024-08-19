33歲「無海外旅遊史」男確診M痘！菲律賓今年首例　發燒又長皮疹

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全球陸續出現M痘（俗稱猴痘）病例，除了越南公佈胡志明市出現8名M痘患者死亡案例，菲律賓衛生機構今（19）日證實境內出現M痘確診病例，患者是一名33歲菲籍男性，無海外旅遊史，症狀包括發燒、皮疹。，這是菲律賓自2023年12月以來的首起病例，引發外界關注。根據菲律賓衛生機構，相關單位正在進行檢測，釐清病毒株。 《ABS-CBN》、《路透社》報導，這名33歲菲律賓男性最初症狀為發燒，時隔4天，臉部、背部、頸部、軀幹、鼠蹊部、腳底等部位都出現皮疹，經PCR檢測，為M痘病毒陽性。菲律賓衛生機構表示，確診個案並無海外旅遊史，但已知在症狀出現之前，曾有親密接觸行為。自今年初以來，剛果民主共和國的M痘疫情已奪走548條人命，境內現階段出現2種M痘病毒株，一是第一分支地方性病毒株，另一種是新的Ib分支（Clade Ib）變異株，Ib分支似乎更容易透過密切接觸傳播，包括性行為。世界衛生組織（WHO）8月14日宣佈，非洲部分地區爆發的M痘（mpox）疫情，構成「國際關注的突發公共衛生事件。」專家憂慮，許多去年染病者感染了較新且更嚴重的Ib變異株（clade Ib），該變異株可能更容易傳播，從而導致更嚴重的疾病。菲律賓的鄰國越南也出現近200例M痘患者，其中80%案例居住於胡志明市，且病患全是男性，其中有8人死亡。