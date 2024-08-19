轟黃珊珊是做假帳始作俑者　凌濤勸柯文哲止血：沒有黨哪還有權？

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民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金申報不實風暴，柯文哲昨天宣布四項黨務改革，要時任競選總幹事黃珊珊擔任善後小組負責人，被外界視為「保珊」之舉。對此，國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤今（19）日建議柯文哲真正要思考的是，「沒有黨，哪裡還有權？」失去基層支持，如同失根浮萍，不得不止血。凌濤在臉書發文表示，柯文哲讓黃珊珊處理善後小組，給她「敗部復活」的機會。但由一位屢次做假民調、總統大選競總財務混亂，這些事情的始作俑者黃珊珊來善後，真的適合嗎？會不會根本「所託非人？」凌濤質疑，黃珊珊對藍白合從中作梗，是否曾想過民眾黨死活？對於在野成敗，是否毫不在乎？「全黨護珊珊」是不是已讓小草真正傷透了心？她屢次搞破壞真正的意圖到底為何，仍不得而知。凌濤認為，在野勢力沒有非誰不可，事實上現在很多針對黃珊珊的「諍言」，更是來自民眾黨內部。外界提及人事處份從黨權、黨團權力平衡著眼，但柯文哲真正要思考的是，「沒有黨，哪裡還有權？」手握黨團權力，卻失去基層支持，如同失根浮萍，不得不止血。凌濤最後強調，國民黨對於台灣民眾黨立院到地方的民代，都還期待有更多民生、經濟、城市發展的議題及法案合作。自己相信，「沒有母姊會、戰狼派、黃珊珊」的台灣民眾黨，藍白合作可以順暢，在野力量可以集中。