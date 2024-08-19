環境部挹逾2億元建性別友善廁所　2029年達1246座「較目前增1倍」

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲環境部制定推動《性別友善廁所倍增行動方案》，性別友善廁所數量直到2029年將是現今的1倍之多。（圖／環境部提供）

性別友善廁所，是指無論任何性別都可自在使用的公共廁所，設置後也有助緩解單一性別使用廁所的等候時間。環境部今（19）日表示，將於2025年至2029年投入新台幣2億8035萬元，屆時會有1246座性別友善廁所，數量達到目前1倍之多。環境部表示，2022年與2023年辦理公共廁所滿意度調查，有效樣本至少2000份，其中前年有39.1%的受訪者知道性別友善廁所，也有63.5%的受訪者願意使用性別友善廁所，直到去年則有44.1%的受訪者知道性別友善廁所，也有69.6%的受訪者願意使用性別友善廁所，代表民眾對於性別友善公廁的認知與使用意願顯著提升。另外，依據行政院性別平等針對1萬3104名多元性別者的調查結果，發現受訪者感覺到不舒服、被歧視的情境或場域，17%發生在公共廁所、更衣室等空間。環境部指出，為了給予民眾舒適的空間服務，將以制定推動《性別友善廁所倍增行動方案》，補助興建或修繕性別友善廁所、標準化性別友善廁所基本配備、建立國際通用識別的性別友善廁所標示、辦理研討會與觀摩會等訓練、建立性別友善標章認證機制與輔導推廣企業商家設立等策略措施，朝向性別友善廁所倍增的目標推進，落實國家永續發展SDG5性別平等、SDG6環境衛生、SDG11建造具有包容、安全與永續特質的城市。環境部說明，《性別友善廁所倍增行動方案》是從性別友善廁所的定義、該有的標準配備，透過專家諮詢確認其應符合的安全性、隱私保護、跨性別等的核心標準，再到設計國際通用識別性別友善廁所標示等方面推動，並將「性別友善廁所」列為優先補助項目，鼓勵地方興建或修繕，也會建立性別友善標章認證機制，透過認證制度提升公共空間的包容性，增強公眾對性別友善設施的信任與使用意願，後續亦會納入地方績效考核，鼓勵各個縣市政府積極參與，也將性別友善廁所的建設，視為提升地方治理品質的重要一環。另一方面，環境部還將「績優性別友善公廁」獎項納入今年績優公廁評比，透過建立標竿、樹立典範、鼓勵效仿設置，提升全國性別友善廁所的標準和品質，並且配合辦理研討與觀摩活動，也讓參與者實地考察成功實施性別友善廁所的場域，了解設計理念、運維管理與使用者反饋，從而獲得靈感與動力，回到各自管理單位推動。環境部表示，2019年至今年間已有補助設置224座性別友善廁所，占比全國性別友善廁所623座的35.9%，隨著《性別友善廁所倍增行動方案》的推動，後年至2029年投入新台幣2億8035萬元，直到2029年將有1246座性別友善廁所，數量足有當今的1倍之多，期盼以此提升公共空間的性別友善性，而不遺漏任何人，並且持續加強硬體改善，努力提升公廁的整體觀感與舒適度。