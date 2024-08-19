九族文化村玩水消暑！4男搭「水戰船」翻覆慘落水　園方回應了

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▲這段影片也被九族文化村臉書小編看到，也忍不住留言驚呼，「叫你玩沒叫你超越啊」。（圖／翻攝Threads）

炎炎夏日到來，許多人都會前往水樂園，搭乘各種親水設施消暑，但近期在南投九族文化村卻發生一起遊樂設施「翻船」事件，所幸沒有人員受傷，近期在社群平台Threads上瘋傳一段畫面，事件發生在18日下午的九族文化村園區，有10幾位年輕人搭乘園內的「水戰船」設施，結果船隻卻失衡翻覆，從影片中來看，是有男子將手伸出船外，疑似要拿取掉落的東西，才會導致重心失衡，船隻翻覆。同行友人也拍下影片，並放在Threads進而瘋傳，影片曝光後也引起網友熱議，不少人紛紛留言表示，「這麼安全的設施居然也能玩到翻」、「別人的總是比較好玩」、「搭過兩次都沒看過這種情況」、「有點太刺激了哈」。這段影片也被九族文化村臉書小編看到，並忍不住留言：「叫你玩沒叫你超越啊！呼籲各位遊客，無論在哪個遊樂園，都不要用過度的創意突破框架遊玩設施，以免造成人身安全及設施損壞。祝各位暑期玩得平安愉快」。針對本次事件，九族文化村園方經理黃瑞奇表示，這群人約莫共10幾個朋友，而翻船的4名男子有說是為了撿東西而作出不當行為，但是根據觀察較可能是為了不與同行友人搭乘的船隻拉開距離，且興致高昂，才會頻繁用手腳伸出船外，甚至跳船，最終才會導致重心失衡翻船。幸好事件中並無人因此受傷，而4位男子因翻船而獲救援後也當下有道歉。黃瑞奇呼籲，每項設施的入口處都有張貼警示標語，提醒遊客遵守要規範並遵守安全規則。