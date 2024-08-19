日本公開賽開打！戴資穎、王齊麟領軍　台灣派20組雙打比地主還多

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BWF 2024超級750系列的日本羽球公開賽將在8月20日到25日進行，我國名將戴資穎預計將會出戰，在奧運之後本站賽事湧現退賽潮，許多知名球員都選擇不打，各國協會也各也盤算，許多人員／組合換血，不是直接退役、就是換搭檔再出發，因此對一些新人或排名靠後的球員來說，此時也是磨練的好機會，我國這次代表隊共計有40人出戰，由女單一姐戴資穎和奧運男雙金牌王齊麟領軍，共報了單打10人，雙打20組；而地主日本報了單打11人、雙打11組。戴資穎明天將在日本公開賽32強和印度選手Ashmita Chaliha進行交手，這也將是她在奧運後的第一場正式比賽。此前她透露自己雙膝都有傷，這次奧運是帶傷上陣，在日本賽的恢復情況如何，受到矚目。日本公開賽在巴黎奧運之後舉辦，多名球星出於身體負荷考量，都決定退賽。女單除了戴資穎之外，「F4」之中的安洗瑩、陳雨菲兩人身心俱疲，需要休息，因此都確定不打，只有地主好手山口茜會出賽，她將對上泰國好手李美妙（Chochuwong Pornpawee）。另外西班牙名將馬琳在奧運右膝十字韌帶斷裂，短時間也難重回賽場；剛拿下奧運銅牌的印尼女將東宗（Gregoria Mariska Tunjung）感染水痘，正在醫院接受治療，將退出接下來8月份的日本公開賽、韓國公開賽；而這幾年已處於半退役狀態的辛度（Pusarla Venkata Sindhu），近期基本上只打大賽，她不意外地也沒在奧運後參加日本賽。而其他項目上，男單金牌安賽龍和打進4強的Lakshya Sen不打；男雙銅牌謝定峰／蘇偉譯和印度「黑塔」Chirag Shetty／Satwiksairaj Rankireddy都缺席；女雙方面福島由紀／廣田彩花缺陣；中國混雙兩大組合鄭思維／黃雅瓊、馮彥哲／黃東萍也沒來。地主第一混雙渡邊勇大／東野有紗將在本屆日本公開賽落幕之後正式宣布解散，這是兩人的最後一舞。而中國的女雙金牌「凡晨組合」，陳清晨和賈一凡各自和新搭檔出戰。奧運後大部分高種子選手們會缺席幾站賽事進行休整，各國協會也忙於進行一些世代交替的動作，許多新興組合會在奧運後的幾站進行磨合，因此一些較少見的名字，也成為賽場得特別風景，在里約奧運和東京奧運都是如此，可說是4年一次的獨特現象。男單5人：周天成、王子維、林俊易、李佳豪、蘇力揚女單5人：戴資穎、白馭珀、宋碩芸、許玟琪、邱品蒨男雙7組：邱相榤／王齊麟、陳政寬／陳勝發、江建葦／吳軒毅、李芳至／李芳任、林秉緯／蘇敬恒、盧敬堯／魏俊緯、楊博軒／李哲輝女雙8組：鄭育沛／孫昱瑆、許尹鏸／林芝昀、胡綾芳／鄭宇倢、汪郁喬／宋祐媗、詹又蓁／林芷均、宋碩芸／余芊慧、楊景惇／張淨惠、鄧淳薫／楊筑云混雙5組：楊博軒／胡綾芳、林秉緯／林芷均、葉宏蔚／詹又蓁、許尹鏸／陳政寬、楊筑云／吳軒毅