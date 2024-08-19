王陽明喊「娘砲」挨轟性別歧視！他回擊反嗆酸民：你們都超Man

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王陽明沒比愛心且回應粉絲「我不比娘砲的動作」，一句話意外激怒不少網友。（圖／sunnyboyyy Threads）

▲王陽明再開嗆網友，要大家不會只會酸言酸語，最好都去看看電影就知道為什麼了。（圖／Threads）

男星王陽明近日在宣傳電影《角頭：大橋頭》時，碰到女粉絲想跟他比愛心，他霸氣拒絕只給對方擊掌，隨後又在Threads上回覆，「我不比娘砲的動作」，敏感詞彙讓王陽明遭炎上。不少網友質疑他有性別歧視的問題，要王陽明身為公眾人物注意發言，但王陽明不甩酸民，今（19）日又上Threads回嗆：「不要只會在鍵盤上酸來酸去，好像你們什麼都懂，比我自己還懂我自己在做什麼，對，你們都超Man！」由王陽明、鄭人碩等人主演的黑幫電影《角頭：大橋頭》16日上映，王陽明也勤跑宣傳到電影院和粉絲互動，一名女粉絲現場對王陽明比愛心，希望他可以回覆，但王陽明只回了一個擊掌，讓女粉絲傻眼。事後粉絲發文標記王陽明，笑說「寶寶你很不浪漫！」引來王陽明現身回應：「我不是不浪漫，只是不比娘砲動作，我也不用美機（肌）。」有網友認為王陽明是在開玩笑，以此更符合劇中的黑道大哥形象，但也有人認為王陽明身為公眾人物，用「娘砲」這種歧視性詞彙相當不妥，開酸王陽明：「原來這樣講話可以顯得自己很Man」、「這麼Man的電影，我們娘炮可能看不懂就先不看了」、「滿口髒話很了不起是嗎？」而王陽明無懼網友的批評，今日又上Threads回嗆大家：「謝謝你們完全不懂電影宣傳的Haters（仇恨者），但我必須說我超級愛你們這酸命（民），你們不就在討論了話題嗎？所以去看看電影就知道為什麼了，不要只會在鍵盤上酸來酸去，好像你們什麼都懂，比我自己還懂我自己在做什麼！對，你們都超Man！無敵Man！」除了網友開罵以外，時代力量黨主席王婉諭稍早也在Threads表示，「娘砲、娘娘腔、男人婆、飛機場」這些話有些人脫口而出，卻造成別人一輩子的陰影，認為王陽明所說的「不比娘砲動作」，也是差不多的事情，希望公眾人物可以多注意自己的言行，不要幾個字就傷了幾萬人甚至更多人。